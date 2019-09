Die sich jetzt erneut anbahnende Konjunkturberuhigung sei der Anlass gewesen, im Juni/Juli 2019 eine Fortsetzung der expansiven Geldpolitik anzukündigen und weitere Lockerungen zu beschließen. In den USA sei die FED Funds Rate gesenkt und in der Eurozone bereits negative Zinsen noch tiefer in den Minusbereich geschoben worden. Bei einer FED Funds Rate von 2% in den USA lägen die Zehn-Jahresrenditen bei 1,50%. In Deutschland gebe es bei Tagesgeld von minus 0,45% Zehn-Jahresrenditen von minus 0,70%. Im krisengeschüttelten Italien böten zehnjährige Staatsanleihen 0,97%.



Der Kampf um Renditen habe insbesondere institutionelle Anleger auf der Suche nach einem "sicheren Hafen" in immer länger laufende Anleihen gedrängt. So biete eine österreichische Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 100 Jahren derzeit einen Kurs von 200%. Dieser Traum von einem "sicheren Hafen" könne sich aber in einen Albtraum verwandeln. Eine deutsche Emission mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Rendite von 0 Prozent habe schon wenig Interesse gefunden. Das amerikanische Finanzministerium prüfe die Ausgabe einer 100-jährigen Anleihe. Könnten die Konjunkturfrühindikatoren einen Hinweis über den zu erwartenden Wirtschaftsverlauf geben? Im Mittelpunkt aller Sorgen stehe der bilaterale Handel zwischen USA und China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.



Bei den Frühindikatoren zu Konjunkturentwicklung sei zwischen den "harten" und den "weichen" Indikatoren zu entscheiden. In den OECD-Ländern habe das Wachstum von 0,6% in Q1/2019 auf 0,5% in Q2/2019 nachgegeben. Die jährliche Inflationsrate sei von 2,0% im Juni auf 2,1% im Juli gestiegen. Die harten Indikatoren wie Auftragseingang, Auftragsbestand, Kapazitätsauslastung würden zwar eine deutliche Abschwächung zeigen, aber noch keine Rezessionsgefahr. Der internationale Handel habe zwar nachgelassen, aber noch nicht so besorgniserregend:



Die Exporte in den OECD-Ländern seien in Q2/2019 um 1,9%, die Importe um 0,9% gesunken. Das sei im Jahr 2015/16 deutlich geringer gewesen. Doch die weichen Indikatoren, wie Geschäftserwartungen, Sentiment, Confidence, Geschäftsklima würden einen erheblich stärkeren Abschlag signalisieren.



Die Zinsentwicklung eile den Konjunkturfrühindikatoren weit voraus. Doch die Sentiment-Indikatoren würden vor voreiliger Entwarnung mahnen. (Ausgabe vom 08.09.2019) (10.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Zentrum aller Diskussionen an den internationalen Finanzmärkten steht gegenwärtig eine Frage, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch": Spiegeln die inverse Zinsstruktur und die extrem niedrigen Renditen langlaufender Staatsanleihen in der ganzen Welt eine heraufziehende Rezession? Oder sind diese Spekulationen möglicherweise übertrieben?Im ersteren Falle könnten insbesondere die Aktienmärkte vor einer weiteren Korrektur stehen, im zweiten drohe den Rentenmärkten ein starker Rückschlag des Kursniveaus. Tatsächlich würden die Renditen in einem nie gesehenen Tempo kollabieren und sich schnell dem Krisenniveau von 2008 nähern, die Kurse würden bis zu den Sternen steigen. Wenn so etwas geschehe, dann müsse man es sehr ernst nehmen.Wenn die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen unter die Geldmarktzinsen fallen würden, dann würden die Märkte davon ausgehen, dass die Notenbank die Leitzinsen im laufenden Konjunkturzyklus weiter senken werde. Dann würden kurzlaufende Anlagen bald weniger Zinsen bieten, während langlaufende sogar Kursgewinne erwarten könnten. Mit einem solchen Verhalten der Notenbanken sei aber nur dann zu rechnen, wenn diese die künftige Konjunkturentwicklung würden fördern wollen, weil eine Abschwächung bevorstehe, möglicherweise sogar eine ernste. Aus den Begründungen der Notenbanken für ihr Verhalten würden die Börsen auf das Ausmaß der bevorstehenden Konjunkturabschwächung schließen.