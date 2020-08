Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Stärke der momentanen wirtschaftlichen Erholung in den Vereinigten Staaten und auch global ist überraschend positiv, so NN Investment Partners (NN IP).



Der Einkaufsmanagerindex (EMI) habe sich fast überall erholt - der JP Morgan Einkaufmanagerindex habe im Juli bei 50,3, also auf dem Vorkrisenniveau von Januar gelegen. In den letzten zwei Monaten habe sich außerdem der Dienstleistungssektor begonnen zu erholen, was sich in einem Wiederanstieg des US-Haushaltskonsums und dem Aufholen der Produktion widerspiegele.



Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist, NN Investment Partners, kommentiert: "Angesichts der hohen Sensibilität des Dienstleistungssektors gegenüber sozialer Distanzierung und der negativen Auswirkungen potenziell lang anhaltender Veränderungen im Verhalten, ausgelöst durch die Corona-Krise, wie Pendeln und Geschäftsreisen, wird der Dienstleistungssektor in den kommenden Quartalen wahrscheinlich wieder hinter das verarbeitende Gewerbe zurückfallen. Doch vorerst normalisiert sich die Wirtschaftstätigkeit weiter, in einigen Sektoren und Ländern schneller als in anderen, aber insgesamt in einem Tempo, das die Risikobereitschaft der Investoren aufrechterhält." (24.08.2020/ac/a/m)



