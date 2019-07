Vorläufigen Angaben zufolge habe sich der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe der EWU im Juni marginal verbessert. Gestern sei dieses Ergebnis aber korrigiert worden. Der Indikator sei von 47,7 Punkten im Mai auf 47,6 Punkte gefallen. Zugleich sei der entsprechende Index für Deutschland ebenfalls nach unten revidiert worden. Er habe sich nur um 0,7 auf 45,0 Punkte verbessert und liege damit weiterhin klar im kontraktiven Bereich. Damit dürfte die Industrie in der gesamten EWU und insbesondere in Deutschland die Konjunktur auch weiterhin belasten.



In den USA sei gestern der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Juni bekannt gegeben worden. Der Abwärtstrend, der sich seit Mitte 2018 etabliert habe, habe sich erwartungsgemäß fortgesetzt. Der Rückgang um 0,4 auf 51,7 Punkte sei aber nicht so ausgeprägt gewsen wie vom Markt befürchtet. Zugleich hätten sich bei den Subindices gegenläufige Bewegungen gezeigt. Während vor allem bei der Produktionskomponente ein deutlicher Anstieg von 51,3 auf 54,1 Punkte zu verzeichnen gewesen sei, habe die Orderkomponente in vergleichbarem Ausmaß von 52,7 auf 50,0 Punkte nachgegeben. Insgesamt signalisiere das Ergebnis der Unternehmensbefragung allenfalls noch ein geringfügiges Wachstum in der US-Industrie.



Im heutigen Tagesverlauf stünden keine relevanten Daten zur Veröffentlichung an. (02.07.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Arbeitsmarkt macht sich die konjunkturelle Schwächephase inzwischen bemerkbar, so die Analysten von Postbank Research.Im Juni sei die Zahl der Arbeitslosen in saisonbereinigter Rechnung gegenüber dem Vormonat zwar um 1 Tsd. Personen zurückgegangen. Nachdem es allerdings im Mai einen kräftigen Anstieg gegeben habe, der nur teilweise auf einen statistischen Sondereffekt zurückzuführen gewesen sei, sei der langjährige Abwärtstrend bei der Arbeitslosigkeit mittlerweile gebrochen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote habe bei 5,0% verharrt. Die Erwerbstätigkeit wiederum sei zwar immer noch nach oben gerichtet. Der Zuwachs habe im Mai aber nur noch bei 21 Tsd. gelegen. Die Dynamik habe diesbezüglich seit dem Jahresbeginn spürbar nachgelassen. Hinzu komme, dass die Zahl der gemeldeten offenen Stellen im Juni bereits den dritten Monat in Serie gesunken sei. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe damit ihren Zenit offensichtlich überschritten. Noch seien die Tendenzen am deutschen Arbeitsmarkt nicht wirklich bedenklich. Die besten Zeiten sollten aber erst einmal vorbei sein.