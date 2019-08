Bonn (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Schwächephase Deutschlands dringt allmählich bis zum hiesigen Arbeitsmarkt vor, so die Analysten von Postbank Research.



Der über Jahre andauernde, stetige Rückgang der Zahl der Arbeitslosen (Do., 29.08., 09:55 Uhr) sei im Frühjahr ausgelaufen, wobei der einmalige kräftige Anstieg im Mai (+61 Tsd.) nicht überbewertet werden sollte, da er in erster Linie Resultat einer statistischen Umstellung sei. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen habe jedoch abgenommen und gleichzeitig weite sich der Stellenabbau in der Industrie merklich aus. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von Postbank Research für August mit einem Anstieg der arbeitslos gemeldeten Personen um 5 Tsd. gegenüber dem Vormonat rechnen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sollte trotz dieses leichten Anstiegs bei 5,0% verharren. (26.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.