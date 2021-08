Weitere wichtige Veröffentlichungen seien die deutschen Produzentenpreise (Freitag), die finale Juli-Inflation im Euroraum (Mittwoch), die britischen Inflationszahlen (Mittwoch) sowie die dortige Konsumentenstimmung mit Einzelhandelsumsätzen (Freitag). Zudem könnte in den USA am Mittwoch ein Blick auf das Protokoll der jüngsten FED-Sitzung aufschlussreich sein.



München (www.aktiencheck.de) - Zahlreiche "harte Daten" aus Industrie und Einzelhandel - in der kommenden Woche vor allem aus China und den USA - dürften die anhaltende Erholung der Weltwirtschaft bestätigen, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank in ihrem aktuellen "Wochenausblick"."Trotz vielerorts wieder steigender Neuinfektionen läuft die Weltwirtschaft weiterhin gut", bringe es Robert Greil auf den Punkt. Der Chefstratege von Merck Finck erwarte trotz wohl weiter steigender Corona-Zahlen eine Fortsetzung des Aufschwungs: "Dank weiter steigender Impfquoten, weit weniger stark ausgelasteten Gesundheitssystemen sowie der gestiegenen Anpassungsfähigkeit an die Pandemie rechne ich selbst im Falle neuer Corona-Beschränkungen im Herbst mit einer deutlich widerstandsfähigeren Konjunktur als in den ersten Infektionswellen." Für Greil bedeute das kurz gesagt: "Die Weltwirtschaft bleibt trotz Covid-19 auf einem dynamischen Wachstumspfad."Die wichtigsten Daten dazu würden mit der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen im Juli nächste Woche am Montag für China und am Dienstag für die USA publiziert. Für die Eurozone komme am Dienstag zudem das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal, das tags zuvor auch für Japan auf der Agenda stehe.