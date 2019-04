Hannover (www.aktiencheck.de) - Diese Woche begann bereits mit neuen Hinweisen auf die zu erwartende konjunkturelle Entwicklung Asiens in Form von veröffentlichten Stimmungsindikatoren aus Japan und China, so die Analysten der NORD LB.



Die Indikationen seien gemischt: Die Tankan-Umfrage sei auf 12 Punkte gefallen, die beiden Einkaufsmanagerumfragen von CFLP und Caixin seien dagegen moderat auf wieder über 50 Punkte angezogen. Im Verlauf der Woche stünden weitere Bekanntgaben von Stimmungsumfragen auf der Agenda. Insbesondere die beiden Einkaufsmanagerindices aus den USA stünden im Fokus der Marktteilnehmer: Der ISM PMI werde heute um 16:00 Uhr, der ISM PMI Non-Manufacturing am Mittwoch zur selben Zeit veröffentlicht. Beide dürften leicht nachgeben, aber im internationalen Vergleich weiterhin recht hoch notieren. Ein weiteres Highlight sei wieder einmal der am Freitag um 14:30 Uhr anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Nachdem der vergangene Bericht mit einem Beschäftigungszuwachs von 20.000 Personen enttäuscht habe, werde es nun darauf ankommen, dass wieder ein höherer Wert bekannt gegeben werde. Die Analysten der NORD LB würden mit 170.000 neugeschaffenen Stellen rechnen. Zudem sollte nach ihrem Erachten die Arbeitslosenquote bei 3,8% niedrig bleiben würden, die Stundenlöhne dürften um 0,2% M/M bzw. 3,4% Y/Y anziehen. Am Dienstag entscheide die Reserve Bank of Australia über ihre monetäre Ausrichtung. Daneben würden die politischen Themen wie der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Brexit auf der Agenda für die Kapitalmärkte bleiben. (01.04.2019/ac/a/m)



