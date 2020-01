Bonn (www.aktiencheck.de) - Aus Sicht der deutschen Industrie hat das neue Jahr mit einer herben Enttäuschung begonnen, so die Analysten von Postbank Research.



Laut gestern veröffentlichten Zahlen seien die Auftragseingänge im November um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Die Bestellungen aus dem In- und Ausland hätten sich dabei sehr unterschiedlich entwickelt. Während die heimischen Aufträge um 1,6 Prozent zugelegt hätten, seien die Auslandsorders um 3,1 Prozent zurückgegangen. Sehr schwach gewesen sei der Auftragseingang aus anderen EWU-Staaten. Dass die Konjunktursituation im Euroraum bis zuletzt schwierig geblieben sei, habe auch die gedämpfte Entwicklung des von der EU-Kommission erhobenen Wirtschaftsvertrauens gezeigt. Trotz einer leichten Verbesserung um 0,3 auf 101,2 Punkte im Dezember weise der Indikator auf ein nur marginales Wachstum in der EWU im vierten Quartal. Dennoch stünden die Chancen auf eine Stabilisierung der deutschen Industrie im neuen Jahr nicht schlecht. Der Abschluss eines Teilabkommens zwischen den USA und China im Handelsstreit sowie die Aussicht auf einen zunächst geordneten Brexit sollten die Konjunktur entlasten und wieder für mehr Aufträge sorgen.



Der Euro habe zum US-Dollar nach Veröffentlichung der schwachen Auftragsdaten etwas nachgegeben. Der Vergeltungsschlag des Iran auf US-Militäranlagen im Irak habe dagegen für keine nachhaltige Bewegung am Devisenmarkt gesorgt. (09.01.2020/ac/a/m)



