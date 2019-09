Vor diesem Hintergrund dürfte es einigen Airline-Vorständen gar nicht ungelegen kommen, sollte der ein oder andere Wettbewerber von der Bildfläche verschwinden. Der Effekt auf den Gewinn der Lufthansa wäre wohl leicht positiv.



Lufthansa-Aktionäre könnten angesichts der bestehenden Szenarien gelassen bleiben. Der günstig bewertete DAX-Titel bleibt für mutige Anleger mit einem langen Atem nach wie vor ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2019)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach der Insolvenz des Reisegiganten Thomas Cook werde nun wild über die Zukunft der Tochtergesellschaft Condor spekuliert. Hierbei falle immer wieder der Name Lufthansa. DER AKTIONÄR zeige auf, welche Szenarien nun möglich seien und was das für die Fluggesellschaft und ihre Anteilseigner bedeuten würde.Szenario 1: Lufthansa komme bei Condor zum ZugBei der Hauptversammlung im Mai habe CEO Carsten Spohr erklärt, dass man durchaus Interesse an Condor, einer ehemaligen Lufthansa-Tochter, habe. Inzwischen sei man sich in der Führungsebene des DAX-Konzerns darüber allerdings nicht mehr einig. Einerseits gebe es kartellrechtliche Bedenken. Andererseits habe die hohe Auslastung der Condor-Maschinen auch an den vielen Pauschalreisenden von Thomas Cook gelegen. Doch nach der Pleite der Mutter sei nun natürlich fraglich, ob Condor auch in Zukunft noch profitabel arbeiten könne.Eine Übernahme von Condor würde in jedem Fall die ohnehin schon starke Marktmacht des DAX-Konzerns in Europa weiter ausbauen. Andererseits wäre die Integration der Airline, die auch noch über relativ alte Flugzeuge verfüge, sicherlich kurzfristig eine Belastung für das Konzernergebnis.Szenario 2: Ein Wettbewerber komme bei Condor zum ZugStark negative Effekte auf das Konzernergebnis der Lufthansa hätte eine derartige Transaktion aber natürlich nicht.Szenario 3: Condor und andere Thomas-Cook-Airlines würden insolventEs bestehe aber natürlich auch nach wie vor die Möglichkeit, dass Condor sowie die andern Thomas-Cook-Airline-Töchter ebenfalls Insolvenz anmelden müssten. Dieses Szenario wäre natürlich für die vielen Kunden und vor allem die Mitarbeiter ein schwerer Schlag. Für die Lufthansa - und deren Konkurrenten - wäre dies aber zumindest ein erster Schritt in Richtung Marktbereinigung. Schließlich würden sämtliche europäische Fluggesellschaften unter einem Überangebot am Himmel leiden, welches die Ticketpreise drücke.