Die Diskussion über die 2009 eingeführte Pauschalabgabe von 25 Prozent auf Kapitalerträge tobe schon seit vielen Monaten. Der Gesetzgeber habe damals vermögende Anleger mit hohen persönlichen Einkommensteuersätzen aus Steuerparadiesen zurück nach Deutschland locken wollen. Der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) habe das Bestreben sehr prägnant mit dem Spruch beschrieben: "25 Prozent von X sind besser als 42 Prozent von nix".



Künftig würden aber viele Staaten automatisch Konto-Informationen untereinander austauschen. Es werde deshalb kaum noch möglich sein, Kapitalerträge vor dem Fiskus zu verstecken - womit die Grundlage für die Abgeltungsteuer obsolet sei, würden die Gegner der Steuer argumentieren. Die Befürworter der Abgabe würden dagegenhalten, dass die Pauschlabgabe ein bewährtes und einfaches Instrument der Besteuerung von Kapitalerträgen sei. Ein letztes Hintertürchen hätten sich die potenziellen Koalitionäre in ihrem Sondierungspapier aber offen gelassen: Die Pauschalbesteuerung solle erst dann wegfallen, wenn der internationale Datenabgleich tatsächlich reibungslos funktioniere.



Änderungen bei "Soli"



Andere erwähnenswerte Pläne im Sondierungspapier seien die schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der 5,5-prozentige Zuschlag auf die Steuerschuld solle für "rund 90 Prozent aller Soli-Zahler" schon innerhalb der nächsten vier Jahre wegfallen. Allerdings gebe es einen Haken, so "SPIEGEL Online": Der Zuschlag werde durch Einführung einer Freigrenze abgeschafft, nicht durch einen Freibetrag. Der Unterschied: Vom Freibetrag hätten alle Steuerzahler profitiert, die Freigrenze entlaste nur jene, deren Einkommen darunter liege.



An Vorsorgemodell soll nicht gerüttelt werden



Dagegen werde es keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes geben. Auch bei der privaten Altersvorsorge werde es keine Änderungen geben - eine mögliche Regierung aus CDS/CSU und SPD würde an dem bestehenden Drei-Säulen-Modell festhalten. Weiter solle die gesetzliche Rente auf dem heutigen Niveau von 48 Prozent des letzten Gehalts bis 2025 gesetzlich festgeschrieben werden. Für die Zeit danach werde eine Rentenkommission eingerichtet.



Eine mögliche Neuerung könnte es aber bei der Altersvorsorge für Selbstständige geben: Freiberuflich Beschäftigte, die nicht anderweitig abgesichert seien, sollten zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen geeigneten insolvenzsicheren Vorsorgearten wählen können. (15.01.2018/ac/a/m)





