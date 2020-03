Mit einer gigantischen Geldschwemme würden Regierungen das Schlimmste verhindern wollen. Doch bei gleichzeitigem Stopp der Herstellung von Waren würden sie damit die Kaufkraft von Euro und Dollar töten. US-Experte Peter Schiff habe gerade getwittert: "Das Geld, das die FED druckt, wird keinen Wert haben. Es wird nichts kaufen können. Denn die Preise werden durch die Decke gehen."



Es möge unpassend erscheinen, in Zeiten der Megakrise an Geld zu denken. Doch wer auch 2030 Kapital für Nahrung, Wohnen und Klopapier haben wolle, sollte 2020 zum richtigen Zeitpunkt wieder aus dem nur vermeintlich sicheren Euro oder Dollar wechseln, hin zu von der Inflation profitierenden und krisensicheren Aktien.



Grundsätzlich gehe Florian Söllner von einer Gegenbewegung aus, doch auch davon, dass viele - auch DAX-Firmen - in finanzielle Not kämen aufgrund einer harten Rezession. Dann seien in einigen Sektoren weitere Abwärtswellen möglich. Für 100 Prozent All-in sei es daher zu früh, auch der eine oder andere gesetzte Stopp sichere ab.



Die Cash-Quote im Depot 2030 liege weiterhin bei hohen 55 Prozent. Gleichzeitig werde auch auf Firmen gesetzt wie den Ärzte-KI-Partner Nuance, TeamViewer, Paul Hartmann, DocCheck oder die neue Schnelltest-Aktie, die helfen würden, die Krise zu bewältigen. Doch viele Aktien seien weiterhin im Feuer. Die Kunst bestehe darin, durch diese massiven Verwerfungen hindurchzutauchen und dann genügend finanzielle Luft zu haben, um stark zu investieren - denn am Ende werde diesem Jahrhundertcrash, ob mit oder ohne Hyperinflation, der Jahrhundertboom folgen.



Über Nacht sei dem Gros der Industrie der Stecker gezogen worden. Es werde hart. Doch das sei genau die Art von Krise, auf die Value- und Contrarian-Investoren Jahrzehnte warten würden. Es werde knifflig. Doch wir nehmen die Herausforderung an, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (23.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gesundheit geht vor. Zähneknirschend muss nun auch Elon Musk sein Model-Y-Werk schließen, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Zahlen, Gewinne und Performance seien in diesen Tagen einfach nicht wichtig. Mit dieser Entschlossenheit und Fortschritten in der Medizin werde das Coronavirus besiegt. Beispiele dafür seien Gilead oder der deutsche Corona-Schnelltest-Anbieter im Depot 2030, der heute weitere 20 Prozent gewinne.Doch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, wie Merkel sie nenne, werde für das Gros der Wirtschaft brutalste Schäden hinterlassen. Florian Söllner habe mit einem Insider telefoniert. Er fürchte etwa, dass zehn Prozent der Restaurants pleitegehen würden. Gestern Nacht habe Florian Söllner Autozulieferer-Bilanzen studiert - und wisse bei vielen nicht, wie sie den Produktionsstopp bei VW, BMW und Daimler angesichts zu geringer Reserven überleben könnten. Ein erfolgreicher österreichischer Investor schreibe ihm gerade: "Unsere Politiker werden von den Medien getrieben. Und man fährt dabei die Wirtschaft gegen die Wand. Wahnsinn!"