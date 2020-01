Abbildung 1: Geld leihen und dafür auch noch Geld bekommen? Im Jahr 2020wird die Wahrscheinlichkeit für Negativzinskredite weiter steigen. Bildquelle: @ Christian Dubovan / Unsplash.com

Negativzinsen sind nicht ganz neu

Warum eigentlich Negativzinsen?

Keine Kosten für Refinanzierungen über die EZB Strafzinsen beim Parken von Guthaben bei der EZB

Was ist bei einer Kreditaufnahme zu beachten?

Schnell tilgen und Sparen: Sondertilgungen



Wer einen Ratenkredit zurückzahlt, kämpft vor allem gegen einen Faktor: Die Zeit. Je länger ein Darlegen zurückgezahlt wird, desto mehr Zinskosten fallen an. Tilgungen außer der Reihe sind meistens mit Kosten wie einer Vorfälligkeitsentschädigung verbunden. Glücklicherweise gibt es heute immer mehr Kreditangebote, die kostenlose Sondertilgungen zur Verfügung stellen. Die Regelung ist ganz einfach: Zusätzliche Einnahmen kann der Kreditnehmer in eine schnellere Tilgung investieren und somit die Zinskosten verringern, ohne dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen.



Hilfe für den Fall der Fälle: Ratenpause und Ratenänderung



Die Kreditaufnahme ist ein Planungsprozess, der jedoch unterstellt, dass in Zukunft alles so weiterläuft wie bisher. Das Leben schreibt jedoch ganz eigene Geschichten und funkt uns immer wieder zwischen unsere Planungen. Genau deshalb ist es umso besser, wenn ein Kredit heute die Möglichkeit eröffnet, auf solche Veränderungen reagieren zu können. So stellt beispielsweise eine Ratenpause eine willkommene Hilfe dar, wenn es finanziell plötzlich knapp wird. Auch die Anpassung der Rate an neue wirtschaftliche Verhältnisse ist ein gutes Instrument, um auf finanzielle Probleme angemessen reagieren zu können.



Wenn es schnell gehen muss: Volldigitaler Antrag



Unsere Gesellschaft wird immer schnelllebiger und dies wirkt sich auch auf den Alltag aus. So kann es heute durchaus passieren, dass durch einen plötzlichen Defekt oder besondere Umstände ganz schnell Geld benötigt wird. Genau für solche Fälle existieren heute Sofortkredite, die innerhalb von 24-48 Stunden ausgezahlt werden können. Hierbei läuft der gesamte Beantragungsprozess online und besteht aus den folgenden Elementen:



- Digitaler Kontocheck (einmaliges Einloggen durch eine Prüfungssoftware im Online-Banking)

- VideoIdent-Verfahren

- Digitale Unterschrift

- Hochladen aller wichtigen Unterlagen bei der Bank



Durch den volldigitalen Antrag sparen sich die Kreditnehmer den Postweg und können letztlich den Zeitraum bis zur Auszahlung signifikant verkürzen. Wer also schnell Geld benötigt, findet mit solchen Angeboten genau die richtige Lösung.



Spezialkredit schlägt Allgemeinkredit: Genau hinsehen



Viele Ratenkredite werden online ohne festen Verwendungszweck zur Verfügung gestellt. Der Kreditnehmer kann das Darlehen also nach seinen eigenen Wünschen nutzen und muss der Bank keine Rechenschaft über die Verwendung ablegen. Trotzdem ist es in bestimmten Fällen günstiger, auf einen Spezialkredit zu setzen. Oft werden diese neben zu niedrigeren Zinsen angeboten. Dies ist vor allem bei:



- Autofinanzierungen

- Umschuldungen



der Fall. Der Grund liegt in der Tatsache, dass mit dem Geld entweder eine Sicherheit erworben wird (Autokauf) oder der Schuldenstand sich nicht verändert (Umschuldung). Wer hierbei also den Verwendungszweck vorher bekanntgibt, kann am Ende durch vergünstigte Zinssätze sparen.

Abbildung 2: die Zinspolitik der EZB macht es möglich, dass die Zinsen für Kredite immer weiter fallen. Was für Anleger ärgerlich ist, kann für Kreditnehmer einen Glücksfall darstellen. Bildquelle: @ Maryna Yazbeck / Unsplash.com

Negativzinsen werden bei Konsumentenkrediten auch 2020 die Ausnahme bleiben

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ein Blick in die Finanzmedien der letzten Monate zeigt eine große Angst: Negativzinsen für Bankkunden. Die Zinspolitik der EZB hat dazu geführt, dass die Banken mehr und Zinsen für Einlagen auf Spar- und Girokonten verlangen. Was zunächst nur bei großen Guthaben galt, soll bald angeblich auch für alle anderen Kunden eingeführt werden. Doch wie vieles im Leben haben auch Negativzinsen ihre zwei Seiten. Schließlich werden im Gegenzug Kredite immer günstiger. Doch könnte 2020 tatsächlich das Jahr sein, in dem es auch Kredite mit Negativzinsen gibt?Ein absolutes Novum wären Darlehen mit negativen Zinsen nicht. Schließlich gab es bereits in den letzten Jahren vereinzelte Promo-Aktionen. Doch diese waren letztlich immer auf ganz wenige Angebote mit vorher klar definierten Leistungsmerkmalen und Kreditsummen beschränkt. Nun denken offenbar Förderbanken wie die KfW ganz offen darüber nach , ihre Darlehen mit negativen Zinsen anzubieten. KfW-Chef Günther Bräuning sagte dabei, dass er sich bei weiter sinkenden Marktzinsen durchaus auch Förderprogramme vorstellen könnte, bei denen die Kreditnehmer am Ende eine Prämie dafür erhalten, sich Geld zu leihen.Negativzinsen werden vor allem durch die Zinspolitik der EZB möglich. Diese hat die Refinanzierungskosten für die Geschäftsbanken 2016 auf 0% gesenkt. Somit können sich Banken jederzeit kostenfrei Geld von der EZB leihen. Darüber hinaus müssen Geschäftsbanken mittlerweile Strafzinsen zahlen, sobald sie Geld bei der EZB parken. Dies tun sie übrigens automatisch immer dann, wenn sie die Einlagen der Kunden nicht für Bankgeschäfte (wie z.B. Kreditvergaben) verwenden.Die beiden Hauptgründe im Überblick:Somit könnte es sich für eine Bank also eher lohnen, potenziellen Kreditnehmer eine Mini-Prämie für einen Kredit zu zahlen, als hohe Guthaben bei der EZB anzuhäufen. Inwieweit dies von den Geschäftsbanken genutzt wird, bleibt abzuwarten.Auch wenn Negativzinsen sicherlich nicht unwahrscheinlicher werden, liegen die Zinssätze gerade für Konsumentenkredite heute noch deutlich über der Marke von 0 Prozent. Somit ist es auch heute noch sehr wichtig, vor der Kreditaufnahme einen Kreditrechner zu nutzen, um sich nach den günstigsten Angeboten umzuschauen. Darüber hinaus spielen heute jedoch auch einige Leistungsmerkmale eine zunehmend wichtigere Rolle:Auch wenn es theoretisch denkbar ist, dass einige Banken wie die KfW überlegen, Darlehen mit negativen Zinsen zur Verfügung zu stellen, wird dies wahrscheinlich eher die Ausnahme bleiben. Wer also einen herkömmlichen Ratenkredit aufnehmen möchte, muss auch 2020 Zinsen dafür zahlen. Somit bleiben Zins- und Konditionsvergleiche auch nach wie vor ein wichtiger Schritt bei der Anbieterwahl. Neben den Zinsen sollten potenzielle Kreditnehmer jedoch auch die Leistungsmerkmale der einzelnen Angebote im Blick behalten. Dazu gehören unter anderem Ratenflexibilisierungen, eine besonders schnelle Auszahlung, Spezialkredite und auch die Möglichkeit kostenfreier Sondertilgungen. Viele dieser Leistungsmerkmale sind oft nur in gewissen Situationen interessant. Deshalb gibt es auch nicht den einen besten Kredit, sondern es kommt immer auf die persönlichen Rahmenbedingungen an. Wer diese Aspekte beachtet, wird auch im Jahr 2020 keine großen Probleme haben, einen passgenauen Kredit zu günstigen Konditionen zu finden. (13.01.2020/ac/a/m)