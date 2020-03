SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Komax-Aktie:

153,20 CHF -6,24% (18.03.2020, 12:18)



L&S-Aktienkurs Komax-Aktie:

143,00 EUR -1,04% (18.03.2020, 12:45)



ISIN Komax-Aktie:

CH0010702154



WKN Komax-Aktie:

907324



Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KR8



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KOMN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KMAAF



Kurzprofil Komax Holding AG:



Komax (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF) ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern. (18.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Komax-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Komax-Aktie (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF).Schwieriges GJ20 erwartet: Ursprünglich habe Lichvar für das GJ20, dank einer zunehmend positiven Aufnahme neuer Technologien, eine Erholung des Komax-Geschäfts erwartet. Nun gehe er von einem schwierigen Jahr mit einem Wachstum von -3,1% (statt +3,3%) aus. Der Grund hierfür sei (natürlich) der Ausbruch von COVID-19, der den Automobilsektor just in einer Phase treffe, in der dieser ohnehin vor einem bedeutenden Umbau stehe. Bei der EBIT-Marge erwarte Lichvar jetzt nur noch 6% (statt 9,3%). Was ggü. dem GJ19, trotz einschneidender Sparmaßnahmen (v.a. Personalkosten), übrigens nur eine geringfügige Verbesserung darstelle. Die vorsichtige Prognose des Analysten erkläre sich durch weitere Faktoren wie negativere Währungseffekte, nach wie vor erhöhte Kosten bei kundenspez. Pionierprojekten sowie ein generell tieferer Umsatz.Tiefere mittelfristige Ziele: Für das GJ21 rechne Lichvar, dank einer allg. Erholung im Automobilsektor, weiterhin mit einem starken Wachstum (ggü. einer nun tieferen GJ20-Basis). Generell gelte, dass sich Komax zügig an eine Änderung der Marktstimmung anpassen könne. Die Schätzwerte des Analysten seien im Einklang mit den neuen, nun weniger ehrgeizigen mittelfristigen Zielen (bis GJ23) des Unternehmens selbst (Umsatz: VontE CHF 503 Mio. ggü. CHF 450-550 Mio., EBIT: VontE CHF 65 Mio. ggü. CHF 50-80 Mio.).Komax habe ein schwieriges GJ19 hinter sich, wegen COVID-19 dürfte sich die Erholung nun bis ins GJ21 hinziehen. Ursprünglich habe Lichvar bereits im GJ20 mit einem Anziehen der Zahlen gerechnet. Durch diese Neubeurteilung sinke auch seine EPS-Prognose. Zudem erhöhe Lichvar wegen des sich verändernden Marktumfelds auch seine Risikoprämie und das Vontobel-Beta.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Komax-Aktie: