Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt mit dem breitesten Produktportfolio der Branche. Kernkompetenz von Koenig & Bauer ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur Koenig & Bauer Gruppe gehören außerdem die Koenig & Bauer FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, Koenig & Bauer (AT) GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, Koenig & Bauer Coding GmbH in Veitshöchheim bei Würzburg, Koenig & Bauer MetalPrint GmbH in Stuttgart, Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, Koenig & Bauer Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und Koenig & Bauer Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. Koenig & Bauer hat mit der Koenig & Bauer (US) in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der Koenig & Bauer Druckmaschinen. (04.02.2020/ac/a/nw)





Würzburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Koenig & Bauer AG deutlich gekürzt:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP bleiben im Rückwärtsgang aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF).Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 31.01.2020 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,78% auf 0,69% der Aktien der Koenig & Bauer AG reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Koenig & Bauer AG:3,26% BODENHOLM CAPITAL AB (22.01.2020)1,41% AKO Capital LLP (01.08.2019)0,69% Marshall Wace LLP (31.01.2020)0,46% SFM UK Management LLP (03.02.2020)Börsenplätze Koenig & Bauer-Aktie: