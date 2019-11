Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Koenig & Bauer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

32,68 EUR +0,99% (11.11.2019, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

32,52 EUR +0,25% (11.11.2019, 09:46)



ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



WKN Koenig & Bauer-Aktie:

719350



Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

SKB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

KOEBF



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt mit dem breitesten Produktportfolio der Branche. Kernkompetenz von Koenig & Bauer ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur Koenig & Bauer Gruppe gehören außerdem die Koenig & Bauer FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, Koenig & Bauer (AT) GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, Koenig & Bauer Coding GmbH in Veitshöchheim bei Würzburg, Koenig & Bauer MetalPrint GmbH in Stuttgart, Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, Koenig & Bauer Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und Koenig & Bauer Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. Koenig & Bauer hat mit der Koenig & Bauer (US) in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der Koenig & Bauer Druckmaschinen. (11.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer mit dem konjunkturellen Gegenwind zu kämpfen habe, sei kein Geheimnis. Umso überraschender sei die Tatsache, dass der Vorstand auch nach dem dritten Quartal seine Jahresprognosen bestätigt habe. Die Würzburger würden auch einen Schlussspurt hoffen. Analysten würden von einem ambitionierten Ziel sprechen, würden aber bis zu 100 Prozent Kurspotenzial sehen.Der Umsatz bei Koenig & Bauer sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen, womit sich für die ersten neun Monate des Jahres ein Umsatzplus von rund einem Prozent auf 798,2 Millionen Euro ergebe. Das operative Ergebnis sei in den ersten neun Monaten dagegen um mehr als 80 Prozent ein auf 5,2 Millionen Euro eingebrochen. Vor allem die Kosten für die laufende Wachstumsoffensive würden sich hier bemerkbar machen. Unterm Strich sei eine Million Euro hängen geblieben nach rund 20 Millionen Euro vor einem Jahr. Mit Neubestellungen in Höhe von 269,7 Millionen Euro habe der Auftragseingang im dritten Jahresviertel zudem deutlich unter den Vorquartalen gelegen.Die Zurückhaltung der Kunden im aktuell unsicheren Wirtschaftsumfeld könnte Koenig & Bauer bei seinen Jahreszielen einen Strich durch die Rechnung machen. Das Ziel, im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um rund vier Prozent sowie eine EBIT-Marge von rund sechs Prozent zu erreichen, sei nach dem dritten Quartal im deutlich herausfordernder geworden.Der Vorstand müsse sich ordentlich strecken, gebe die Hoffnung aber noch nicht auf. Nur wenn die erwarteten Aufträge fristgerecht gewonnen und verbucht würden und die eingeleiteten Sparmaßnahmen zeitnah wirken würden, könne der Druckmaschinenhersteller die drohende Gewinnwarnung verhindern.Am Ende brauche der Konzern im Schlussquartal bei einem Umsatzplus von rund zwei Prozent auf 440 Millionen eine EBIT-Marge von rund 15 Prozent, um hier den angestrebten Gesamtjahreswert von sechs Prozent zu erreichen. Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2018 habe die Marge bei 13,5 Prozent gelegen. Ambitioniert, aber sicher auch nicht ausgeschlossen!Die Kursziele der Analysten lägen mit einer Ausnahme über dem aktuellen Niveau. Sechs Experten würden die Aktie unverändert zum Kauf empfehlen. Die LBBW habe ihre Verkaufsempfehlung nach den Zahlen nun auch aufgegeben und auf "halten" mit Ziel 34 Euro gedreht. Die Ziele würden aktuell von 31 Euro (Kepler Cheuvreux) über Warburg Research (61 Euro) bis hin zu Hauck & Aufhäuser reichen, die die Papiere erst bei 68 Euro fair bewertet sehen würden.Die Aktie sei bei Leerverkäufern sehr beliebt. Rund jede zehnte Aktie sei aktuell leerverkauft. Gut möglich, dass sich der eine oder andere Short-Seller nach Ausbleiben der Prognosesenkung mit den Q3-Zahlen langsam verabschiede und seine Position drehe.Die Aktie dürfte weiter extrem volatil bleiben, dabei sei aber auch ein Squeeze noch oben nicht ausgeschlossen. Die mittelfristigen Aussichten seien unverändert gut. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.11.2019)