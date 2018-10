XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

Der Knorr-Bremse Konzern (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Rund 29.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für unsere Kunden und Partner ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2017 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro (IFRS). (12.10.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse seit heute an der Frankfurter Wertpapierbörse - AktiennewsDie Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) notiert seit heute an der Frankfurter Wertpapierbörse, so die Deutsche Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktien des Münchener Herstellers von Bremssystemen wurden im Prime Standard gelistet und notierten zum Handelsstart bei 80,10 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 80 Euro. Knorr-Bremse zählt zu den größten Emissionen der vergangenen Jahre in Deutschland.Die Deutsche Bank, J.P. Morgan und Morgan Stanley haben den Börsengang als Joint Global Coordinators begleitet und sind zugleich Designated Sponsor im Xetra-Handel. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist die Baader Bank.Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: