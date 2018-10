unter folgendem Link.



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Der Knorr-Bremse Konzern (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Rund 29.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für unsere Kunden und Partner ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2017 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro (IFRS). (12.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) unter die Lupe.Der finale Angebotspreis für die Aktien des Münchener Konzerns sei bereits vorgestern bei 80 Euro pro Aktie festgelegt worden. Heute starte die Aktie des Bahnzulieferers in den Handel. Ausgerechnet am ersten Handelstag komme Störfeuer direkt vom größten Kunden, der Bahn.Der heutige Handelsstart stehe unter keinem guten Stern. Zwischen Köln und Frankfurt brenne ein ICE, die Autobahn A3 sei gesperrt. Gerüchten zufolge, solle das Bremsmodul regelrecht auseinandergeflogen sein. Dieser Umstand könnte natürlich ausgerechnet heute zum Handelsauftakt auf dem Zulieferer der Bremssysteme lasten. Vorerst gelte also Finger weg, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2018)