Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (11.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) unter die Lupe.Die Aktie des Münchner Konzerns stürze am Freitag ab. Großaktionär Heinz Hermann Thiele erwäge den Verkauf weiterer 10 Mio. Aktien, habe die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagabend gemeldet. Er wolle so den Anteil an seinem Unternehmen deutlich reduzieren. Thiele habe bereits im Juni diesen Jahres 8 Mio. Aktien verkauft - als Erlös seien ihm 700 Mio. Euro zugeflossen. Anschließend habe es immer wieder Spekulationen gegeben, Thiele könne möglicherweise neue Aktienpakete bei der Lufthansa erwerben.Knorr-Bremse-Aktionäre müssten damit rechnen, dass Thiele seine Beteiligung kontinuierlich nach unten fahren dürfte. Es könne also immer wieder Kursdruck aufkommen. "Der Aktionär" beobachte die weiteren Entwicklungen, bleibe jedoch bei dem Papier an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:100,28 EUR -7,93% (11.09.2020, 10:33)