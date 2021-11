Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

90,44 EUR +0,16% (29.11.2021, 12:34)



XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

90,40 EUR -0,44% (29.11.2021, 12:19)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 29.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen.



Im Jahr 2020 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,2 Mrd. EUR. Seit 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. (29.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anlässlich des Kapitalmarkttags habe Knorr-Bremse seine Mittelfristziele bis 2025 präsentiert. Der Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge wolle seine Profitabilität in den nächsten Jahren steigern und neue Wachstumsbereiche im Schienen- und Nutzfahrzeugsegment erschließen.Knorr-Bremse erwarte bis 2025 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5,5 bis 6,5 Prozent auf 8,1 bis 8,6 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge solle dabei voraussichtlich auf 14 und 16 Prozent klettern.Knorr-Bremse-CEO Jan Mrosik verspreche sich von den nächsten Jahren eine solide finanzielle Entwicklung: "Mit unserer starken Innovationskraft und klaren Kundenorientierung gestalten wir die gesellschaftlichen Megatrends Urbanisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Mobilität der kommenden Jahrzehnte mit und setzen strategische Prioritäten in den Bereichen Rail und Truck."Die Prognosen seien zwar positiv zu bewerten, trotzdem notiere Knorr-Bremse in einem freundlichen Gesamtmarkt wieder im Minus. Ein Einstieg drängt sich nicht auf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Knorr-Bremse-Aktie. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link