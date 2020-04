Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (30.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse: Aktie zeigt deutliche Stabilisierungstendenzen - AktienanalyseKnorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) hat wie viele andere Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In den vergangenen zwei Wochen hätten die negativen Einflüsse der Covid-19 Krise an Bedeutung zugenommen und zahlreiche Annahmen obsolet gemacht, so der Bremsenspezialist. Unter anderem hätten Kunden und Lieferanten in vielen Teilen der Welt temporäre Werksschließungen vorgenommen. Nach heutiger Einschätzung des Vorstands sei daher eine verlässliche Abschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs derzeit nicht mehr möglich. Der Umsatz sowie das EBITDA dürften aber gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich fallen.Um in dem herausfordernden Umfeld die Stabilität des Unternehmens zu sichern, habe der Konzern mehrere Maßnahmen ergriffen. Unter anderem habe Knorr Bremse seine bestehenden Liquiditätsreserven mit Hilfe einer Kreditlinie über 750 Mio. Euro weiter ausgebaut. Zudem habe Knorr-Bremse 4.000 deutsche Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und einen Personalabbau in Nord- und Südamerika angekündigt.Gut sei an der Börse außerdem angekommen, dass der Konzern trotz der Coronavirus-Pandemie für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,80 Euro je Anteilschein (Vorjahr: 1,75 Euro) ausschütten wolle und die Werke in China den Betrieb inzwischen fast vollständig wieder aufgenommen hätten. Das zeige, so der Konzern, dass mit entsprechenden Maßnahmen auch in anderen Märkten die Lieferfähigkeit nach möglichen Unterbrechungen mit gewissen Einschränkungen weitgehend wiederhergestellt werden könne. Aus technischer Sicht stünden die Zeichen damit auf Stabilisierung. (Ausgabe 17/2020)Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie:XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:84,91 EUR -1,32% (30.04.2020, 11:42)