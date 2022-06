Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

30,00 EUR -0,66% (09.06.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

30,00 EUR -0,66% (09.06.2022, 10:06)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Freizeitfahrzeuge entwickelt und herstellt. Das Unternehmen bietet Wohnwagen, Wohnmobile, Reisemobile und Freizeitbusse an. (09.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Knaus Tabbert (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) verzeichnete im ersten Quartal mit einem Ordereingang von rund 6.000 Einheiten eine anhaltend hohe Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch der Auftragsbestand habe zum 31. März mit 1,3 Mrd. Euro oder rund 31.000 Einheiten weiterhin auf hohem Niveau gelegen. Doch hätten Lieferengpässe deutlich gebremst. Die Folge: Bei einem Plus der Auslieferungen um 2 Prozent auf 7.247 Einheiten seien Umsatz und Ergebnis deutlich hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben. Ähnliche Effekte seien auch für das zweite Quartal zu erwarten. Entspannung sei jedoch in Sicht, die Schlagzahl in der Produktion solle im zweiten Halbjahr schrittweise erhöht werden. Die stetigen Insiderkäufe von CEO Wolfgang Speck, zuletzt Ende Mai für gut 80.000 Euro, würden die positiven Aussagen untermauern.Der Nebenwert ist spannend, so die Experten vom "ZertifikateJournal", zur Knaus Tabbert-Aktie. (Ausgabe 22/2022)Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie: