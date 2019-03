XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (14.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co: Zeichen stehen auf Stabilisierung - AktienanalyseDer Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) geht aufgrund eines höher erwarteten Stahlpreises mit viel Zuversicht in das neue Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Man rechne mit einem "deutlichen" Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, habe das SDAX-Unternehmen mitgeteilt. Auch das EBITDA solle weiter zulegen - trotz im Gegensatz zum Vorjahr voraussichtlich ausbleibender positiver Preiseffekte in den USA. Bereits im vergangenen Jahr habe Klöckner & Co von den höheren Stahlpreisen profitiert.Der Umsatz habe um rund 8% auf 6,8 Mrd. Euro angezogen, und das EBITDA um 3,4% auf 227 Mio. Euro - das sei der beste Wert seit acht Jahren. Dass der Gewinn nach Anteilen Dritter von 101 Mio. auf 68 Mio. Euro deutlich zurückgegangen sei, habe das Unternehmen mit steuerlichen Sondereffekten begründet, die im Vorjahr günstig ausgefallen seien. Vorstand und Aufsichtsrat würden vor diesem Hintergrund eine Dividende auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von 30 Cent je Aktie als angemessen erachten, die der Hauptversammlung am 15. Mai vorgeschlagen werden solle, habe es geheißen.Anleger hätten begeistert auf die Zahlen und den Ausblick reagiert. Die Aktie sei auf Wochensicht um fast 14% nach oben geschossen. Nach Monaten des Ausverkaufs stünden die Zeichen damit nun endgültig auf Stabilisierung. (Ausgabe 10/2019)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:6,865 EUR -0,58% (14.03.2019, 11:20)