ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (22.09.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Die untere Trendwende der Klöckner & Co-Aktie seit März 2020 hätten sie mehrfach konstruktiv begleitet. Doch nun sei ein Umdenken notwendig: Im Bereich der Hochpunkte der letzten Dekade bei rund 13 EUR habe die Marktteilnehmer zuletzt mehrfach der Mut verlassen. In diesem Kontext habe der Wochenauftakt eine ganz wichtige Entwicklung gebracht, denn der Rutsch unter die jüngsten Korrekturtiefs lasse die Distributionsphase der letzten Wochen zu einer Topbildung werden. Die Ausprägung der oberen Umkehr wiege umso schwerer, da die negative Weichenstellung mit einem Abwärtsgap (10,71 EUR zu 10,36 EUR) vollzogen hätten, gleichzeitig die 38-Wochen-Linie (akt. bei 10,56 EUR) verletzt worden sei und zudem die beiden Trendfolger MACD und Aroon "short" positioniert seien. Per Saldo sollten Anleger aktuell also Vorsicht walten lassen. Das rechnerische Abschlagspotenzial aus der Topformation lasse sich auf knapp 3 EUR taxieren. Auf dem Weg dorthin würden die horizontalen Unterstützungen bei rund 9 EUR - verstärkt durch ein Fibonacci-Level (9,09 EUR) - ein wichtiges Zwischenziel markieren. Um den größten Druck von der Aktie zu nehmen, sei dagegen eine Rückeroberung des Julitiefs bei 10,71 EUR vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,785 EUR +0,82% (22.09.2021, 08:30)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,665 EUR -2,18% (21.09.2021, 17:35)