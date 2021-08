XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (16.08.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Der Bericht für das zweite Quartal 2021 habe das bereinigte EBITDA von Ende Juli (271 Mio. Euro) bestätigt. Das EPS (erstmals veröffentlicht) sei besser als von unerwartet ausgefallen. Die Ende Juli bekannt gegebenen Ergebnisziele für Q3 (bereinigtes EBITDA: 200 bis 230 Mio. Euro) sowie das Gesamtjahr 2021 (bereinigtes EBITDA: 650 bis 700 Mio. Euro) seien im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden. Damit werde KlöCo das höchste Gesamtjahres-Ergebnis seit dem Börsengang (2006) ausweisen.Gleichzeitig würden die Zielsetzung ein deutlich schwächeres Q3 und insbesondere Q4 (wegen nachlassender Preiseffekte) implizieren. Der Analyst gehe nach wie vor davon aus, dass der "Ergebnis-Peak" in 2021 erreicht werde. Aus der Strategie-Evolution "Klöckner & Co 2025" leite das Unternehmen ein erfreuliches Ergebnisziel ab (bis 2025 mehr als Verdoppelung des EBITDA gegenüber dem Vorkrisenniveaus (jeweils preisbereinigt)). Die Stahlpreisentwicklung (KlöCo nur "Passagier") werde eine der Hauptdeterminanten der Geschäftsentwicklung bleiben. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich (leicht) erhöht (u.a. EPS 2021e: 4,00 (alt: 3,93) Euro; EPS 2022e: 0,98 (alt: 0,97) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die KlöCo-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 13,50 auf 13,40 Euro reduziert. (Analyse vom 16.08.2021)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:12,16 EUR -2,49% (16.08.2021, 15:48)