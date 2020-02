Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (06.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Stahlaktien hätten in den vergangenen Monaten zu den schwächsten Werten auf dem Kurszettel gehört. Niedrige Preise, Billigimporte und eine schwächelnde Konjunktur hätten den Konzernen das Geschäft verhagelt. Doch am Donnerstag würden thyssenkrupp, Salzgitter oder Klöckner & Co deutlich zulegen. Verantwortlich dafür seien optimistische Aussagen des Weltmarktführers ArcelorMittal, der sogar zweistellig zulege.Dabei seien die Zahlen von ArcelorMittal alles andere als berauschend gewesen. Nachdem im Vorjahr unter dem Strich noch ein Gewinn von mehr als fünf Milliarden Dollar erzielt worden sei, habe 2019 ein Minus von rund 2,5 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Neben dem schwachen Geschäft hätten auch hohe Abschreibungen für den Milliardenverlust gesorgt.Allerdings sehe ArcelorMittal erste Anzeichen einer Stabilisierung der Nachfrage. Der Konzern habe dabei auf die inzwischen niedrigen Lagerbestände bei Kunden hingewiesen. Das sorge bei Anlegern für Hoffnung, dass branchenweit der Tiefpunkt erreicht sein könnte.Klar sei aber auch, dass die Liste der Belastungsfaktoren für die Stahlkocher lang bleibe. Hohe Eisenerzpreise, die nicht an die Kunden weitergegeben werden könnten, die Schwäche der Autobranche, der Handelskrieg oder die anhaltenden Billigimporte würden auf die Gewinne drücken. Auch wenn es Licht am Ende des Tunnels gebe, scheine zumindest eine schnelle Wende zum Guten weiter unwahrscheinlich.Hier lassen Anleger die deutlichen Gewinne der vergangenen Monate laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".(Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link