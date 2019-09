Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

5,855 EUR +1,39% (19.09.2019, 13:39)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

5,85 EUR +0,86% (19.09.2019, 13:57)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (19.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Alleine von April bis Juli sei es für die Aktie von Klöckner & Co um rund 40 Prozent nach unten gegangen. Aus der Stahlbranche habe es kräftig Gegenwind gegeben: Rezessionssorgen, Überkapazitäten und der daraus resultierende Preisdruck hätten auf die Stimmung gedrückt.Doch damit nicht genug: Auch in Sachen Kapitalmarktkommunikation habe der Stahlhändler viel Vertrauen verspielt. Noch im März habe der Vorstand verkündet, im laufenden Jahr solle dank höherer Stahlpreise der Umsatz und der operative Gewinn (EBITDA) auf 227 Millionen Euro steigen. Doch schon Ende April habe die Welt ganz anders ausgesehen. Der Stahlhändler habe vor einem schwachen operativen Gewinn im laufenden Jahr gewarnt. Das EBITDA sollte "vor wesentlichen Sondereffekten" nur noch bei 180 bis 200 Millionen Euro (Vorjahr: 227 Millionen Euro) liegen.Eine weitere Gewinnwarnung Ende Juli, nach der Klöckner nur noch von einem bereinigten EBITDA von 140 bis 160 Millionen Euro für das Geschäftsjahr ausgehe, habe die Aktie dann auf ein Allzeittief bei 4,19 Euro gedrückt.Doch dann sei die Trendwende gekommen: Erste Schnäppchenjäger hätten auf dem Niveau zugegriffen. Und nachdem Übernahmespekulationen die Runde machen würden, habe sich das Blatt dann spürbar gewendet. Das "Handelsblatt" habe Ende August über einen möglichen Kauf des Stahlhändlers durch den DAX-Absteiger thyssenkrupp berichtet. Beide Konzerne würden theoretisch gut zusammenpassen, laut "Handelsblatt" würden Synergien von über 100 Millionen Euro im Jahr winken."Der Aktionär" habe im Real-Depot bereits Anfang September einen Fuß in die Tür gestellt und eine Trading-Position eröffnet. Aus technischer Sicht sei nach einer kurzen Verschnaufpause eine Fortsetzung des noch jungen Trends bis 7 Euro durchaus möglich. Im Falle einer Übernahme könnten für den Titel sogar bis zu 8 Euro je Aktie bezahlt werden. Das wäre ein Aufschlag auf den aktuellen Kurs von rund 38 Prozent. Eine heiße Spekulation, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link