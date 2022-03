Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,00 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 25.03.2022 13,00 Hold Warburg Research Cansu Tatar 11.03.2022 12,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 10.03.2022 16,60 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 10.03.2022 15,60 Buy Jefferies Alan Spence 09.03.2022

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

13,20 EUR +9,91% (25.03.2022, 18:25)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

13,30 EUR +10,93% (25.03.2022, 17:35)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (25.03.2022/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,60 oder 12,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 09.03.2022 ihre endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. März zu entnehmen ist, erwarte der Stahlhändler für das laufende Jahr ein weiteres Anziehen der Nachfrage. Dabei dürfte der Bedarf vor allem in den Kernmärkten Europa und Nordamerika steigen. Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr habe Klöckner jedoch zunächst nicht gegeben. Das Unternehmen habe aber seine Erwartungen für das erste Quartal bekräftigt. So solle das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) bei 130 Millionen bis 180 Millionen Euro liegen, nach 130 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Beim Umsatz gehe Klöckner von einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorquartal aus.Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen von einer sich deutlich erholenden Nachfrage im Vergleich zur Corona-Delle 2020 sowie stark steigenden Preisen profitiert. So sei der Umsatz von 5,1 auf 7,4 Milliarden Euro gesprungen. Das bereinigte EBITDA sei von 111 Millionen auf 848 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich habe Klöckner 619 Millionen Euro verdient, nach dem Verlust von 116 Millionen Euro im Jahr zuvor. Die Aktionäre sollten eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie erhalten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Deutschen Bank, Lars Vom-Cleff, in einer Analyse vom 10.03.2022 nach finalen Zahlen das höchste Kursziel veranschlagt. Er habe dem Titel weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel von 16,60 Euro wurde bestätigt. Im Mittel rechtfertige der Ausblick des Stahlhändlers auf das erste Quartal schon fast die Hälfte der gesamtjährigen Konsensschätzungen, so der Analyst. Eine Dividende in Höhe von einem Euro entspreche einer Rendite von 8,5 Prozent. Nach einem außergewöhnlichen Stahljahr 2021 sollte dies aber eher die Ausnahme als die Regel sein.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Dirk Schlamp hat sein "halten"-Rating in einer Analyse vom 10.03.2022 bestätigt. Der faire Wert wurde bei 12,00 Euro belassen. Auf ein Rekordjahr 2021 des Duisburger Stahlhändlers folge eine Rekorddividende, so Schlamp. Da sich die sehr positive Preisdynamik des Vorjahres aber nicht wiederholen dürfte, erwarte der Experte für 2022 einen Rückgang des operativen Ergebnisses.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: