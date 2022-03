Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,90 Buy Jefferies Alan Spence 04.03.2022 - Underperform Credit Suisse Carsten Riek 22.02.2022 12,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 21.02.2022 16,60 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 18.02.2022 - Hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 16.02.2022 - Neutral Exane BNP Paribas Seth Rosenfeld 21.01.2022

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,32 EUR -0,09% (08.03.2022, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,61 EUR -1,19% (07.03.2022)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet.







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,60 oder 12,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE wird am 09. März ihre endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2021 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. Februar zu entnehmen ist, würden der Stahlhunger der Industrie sowie die hohen Preise das Geschäft des Stahlhändlers weiter antreiben. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe im vergangenen Jahr 848 Mio. Euro erreicht. Damit sei das bislang ausgegebene Ziel von 800 Mio. übertroffen worden. Das Unternehmen habe das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang 2006 erzielt, habe es geheißen.Für das erste Quartal habe sich Klöckner zudem positiv gestimmt gezeigt und gehe von einem bereinigten EBITDA über den Markterwartungen aus. Es dürfte in der Spanne von 130 bis 180 Mio. Euro liegen. Ein Jahr zuvor habe Klöckner 130 Mio. erzielt. Dazu kämen noch Sondererträge aus dem Verkauf von Immobilien in der Schweiz sowie Frankreich mit einem Volumen von 54 Mio. Euro. Die Prognose für 2022 sowie die ausführlichen Zahlen wolle Klöckner am 9. März vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Deutschen Bank, Lars Vom-Cleff, in einer Analyse vom 18.02.2022 ach Jahreseckdaten das höchste Kursziel veranschlagt. Das Kursziel wurde von 16,10 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das operative Ergebnis (EBITDA) vor Sondereffekten liege sowohl über der Zielvorgabe als auch über der von Klöckner veröffentlichten Konsensschätzung, so der Analyst. Der diesbezügliche Ausblick auf das laufende Quartal überrasche noch deutlich positiver. Vom-Cleff habe daher seine EBITDA-Schätzungen für 2022 und 2023 angehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Klöckner & Co-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: