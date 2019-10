XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

5,015 EUR +8,60% (16.10.2019, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

4,976 EUR +8,60% (16.10.2019, 15:48)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (16.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch am Dienstag sei die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co rapide abgestürzt. Die dritte Gewinnwarnung im laufenden Jahr habe zwischenzeitlich für ein Minus von über 18 Prozent gesorgt - am Ende des Tages seien gut 13 Prozent Verlust übrig geblieben. Seit dem Tief habe die Aktie inzwischen schon wieder 14 Prozent zugelegt. Es bleibe spannend.Am Montag habe Klöckner & Co nach Börsenschluss mitgeteilt, dass das bereinigte EBITDA im laufenden Jahr zwischen 120 und 130 Millionen Euro liegen solle. Bislang habe die Prognose bei 140 bis 160 Millionen Euro gelegen. Als Grund seien schwache vorläufige Quartalszahlen genannt worden. Hier spiegle sich die schlechte Verfassung des Stahlmarkts mit Überkapazitäten bei gleichzeitig sinkender Nachfrage wider.Mit der dritten Senkung der Ziele im laufenden Jahr habe Klöckner viel Vertrauen bei den Anlegern verspielt. Entsprechend deutlich sei es mit der Aktie nach der Gewinnwarnung nach unten gegangen. Doch die rasche Erholung zeige auch, dass inzwischen sehr viel Negatives im Kurs eingepreist sei. Der Konzern werde an der Börse deutlich unter Buchwert gehandelt - alleine die Lagerbestände seien deutlich mehr wert als der gesamte Stahlhändler.Spekulative Anleger können dabeibleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: