XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,86 EUR -6,30% (25.04.2018, 16:13)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,83 EUR -5,99% (25.04.2018, 16:25)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.04.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Das Wertpapier zähle zu den schwächsten Werten auf dem Kurszettel. Dabei habe Klöckner auf den ersten Blick starke Zahlen präsentiert. Ferner sei die Prognose erhöht worden. Jedoch hätten sich Investoren im Vorfeld noch mehr erhofft.In Q1 sei der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr von 77 auf 56 Mio. Euro zurückgegangen. Hintergrund: Die Stahlpreise seien nicht mehr so stark gestiegen wie im Vorjahr und der schwächere USD belaste zusätzlich. Klöckner & Co habe trotzdem von einem erfolgreichen Start ins Geschäftsjahr 2018 gesprochen und die Prognose erhöht. Beim operativen Ergebnis möchte der Konzern leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Bislang sei ein stabiler Gewinn angepeilt worden.Es seien schwierige Zeiten für die Stahlbranche. Auch die Aktien von Salzgitter, voestalpine oder thyssenkrupp seien nach dem Klöckner-Ausblick unter Druck geraten. Da die Stimmung im Gesamtmarkt weiter angespannt sei, biete sich ein Neueinstieg im Stahlbereich aktuell nicht an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: