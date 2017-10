Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (27.10.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Im September sei der SDAX-Titel aufgewacht, vom Augusttief habe das Papier in der Spitze um mehr als 20 Prozent zulegen können. Die Q3-Zahlen hätten nun aber für einen herben Dämpfer gesorgt - sei das das endgültige Ende der Rally?Die Stahlpreise hätten zuletzt wieder nachgegeben, genauso sehe es auch bei Eisenerz aus. Kurzfristig bleibe das Umfeld für den Stahlhändler damit anspruchsvoll, was sich in den reservierten Einstufungen der Analysten reflektiere.Klöckner & Co habe sich nicht weit aus dem Fenster gelehnt und lediglich die Jahresprognose, die ein Zuwachs beim operativen Gewinns von mehr als 10 Prozent vorsehe, bestätigt. Dafür reiche schon ein EBITDA von 28,6 Mio. Euro in Q4. Zum Vergleich: Im Vorjahr seien in den letzten drei Monaten 39 Mio. Euro erreicht worden.