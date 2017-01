XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,845 EUR -2,35% (06.01.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,851 EUR -2,16% (06.01.2017, 22:25)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 200 Standorten in 14 Ländern bedient der Konzern rund 140.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.600 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (07.01.2017/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland senkt Netto-Leerverkaufsposition in Klöckner & Co-Aktien:Die Leerverkäufer von BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) verringert.Die in Frankfurt am Main ansässige BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland hat am 05.01.2017 ihre Shortposition von 0,58% auf 0,53% der Aktien der Klöckner & Co SE abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Klöckner & Co SE-Aktien:0,58% Oxford Asset Management (09.08.2016)0,55% GLG Partners LP (31.07.2015)0,53% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (05.01.2017)0,52% Highbridge Statistical Opportunities Master Fund, L.P. (11.06.2015)0,49% AHL Partners LLP (19.01.2015)0,48% Och-Ziff Management Europe Ltd. (07.11.2016)0,40% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (28.07.2016)0,34% BlueCrest Capital Management Limited (03.11.2016)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: