ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (31.07.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Rochus Brauneiser von Kepler Cheuvreux:Rochus Brauneiser, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Der Grund für das neue Anlagevotum sei ein positiver Ausblick für die Stahlpreise im zweiten Halbjahr, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Risiken für die Gewinnerwartungen des Marktes erschienen begrenzt, da die Stahlpreise in den USA und der EU wahrscheinlich einen Wendepunkt erreicht hätten. Zudem könnte die Klöckner & Co-Aktie im Fall einer Fusion der europäischen Stahlgeschäfte von thyssenkrupp und Tata Steel von Spekulationen über eine Konsolidierung unter europäischen Stahlhändlern profitieren.Rochus Brauneiser, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Klöckner & Co-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. (Analyse vom 31.07.2017)