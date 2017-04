ISIN Klöckner & Co-Aktie:

Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (11.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie: Ausgedehnte Erholung denkbar - ChartanalyseNach einem massiven Kursrückfall bis Sommer 2012 auf ein Verlaufstief von 6,49 Euro folgte gegen Ende des Jahres 2015 ein erneuter Rückfall auf selbiges Niveau, von wo aus die Aktie von Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) anschließend wieder zur Oberseite abdrehen konnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gegen Ende letzten Jahres hätten die Kursnotierungen den vorherigen Widerstandsbereich um 13,00 Euro erreicht und würden seitdem in einer klaren Seitwärtsbewegung zwischen 9,30 und 13,10 Euro tendieren. Doch mit der Etablierung des Doppeltiefs im Bereich von 6,49 Euro würden Markteilnehmer unermüdlich seit Jahren an einem tragfähigen Boden basteln, der mit der Zeit mehr und mehr Form annehme. Obwohl die Aktie von Klöckner & Co noch in der beschriebenen Seitwärtsphase stecke, könnte untergeordnet nun eine längere Erholungsbewegung starten und könne für ein kurzfristiges Long-Investment herangezogen werden. Mittelfristige Handelsansätze ergeben sich jedoch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die aktuelle Handelsspanne, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.04.2017)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:10,40 EUR +4,08% (11.04.2017, 11:49)Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,371 EUR +3,88% (11.04.2017, 11:38)