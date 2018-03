Kursziel

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 09.03.2018 10 Halten LBBW Jens Münstermann 07.03.2018 - Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.03.2018 12,40 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Sandherr 05.03.2018 10,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 01.03.2018 10,50 Hold Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 01.03.2018 15 Outperform Credit Suisse Michael Shillaker 01.03.2018 11 Hold Commerzbank Ingo-Martin Schachel 28.02.2018 11 Hold Warburg Research Björn Voss 28.02.2018 12,50 Buy Goldman Sachs Eugene King 28.02.2018

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,10 EUR -0,98% (28.03.2018, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,07 EUR -0,10% (28.03.2018, 13:24)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Quartalszahlen zu? 15,00 oder 10,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 28. Februar ihre Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. 2017 wurde der Umsatz um 9,8% auf 6,3 Mrd. Euro und das operative Ergebnis (EBITDA) um 12,3% auf 220 Mio. Euro gesteigert. Das Konzernergebnis verbesserte sich von 38 Mio. Euro auf 102 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,37 Euro auf 1,01 Euro. Der operative Cashflow erhöhte sich um 8,4% von 73 Mio. Euro auf 79 Mio. Euro.Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "An der deutlichen Ergebnisverbesserung möchten wir unsere Aktionäre teilhaben lassen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine auf 30 Cent erhöhte Dividende vorschlagen."Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Credit Suisse, Michael Shillaker, in einer Aktienanalyse vom 01.03.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "outperform" bewertet. Das Kursziel sei von 14,70 auf 15,00 Euro erhöht. Das vierte Quartal und auch der Ausblick des Unternehmens hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, so der Analyst. Sein Kursziel habe er wegen der stärkeren Bilanzqualität angehoben.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der LBBW und liegt bei 10,00 Euro. Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer Aktienanalyse vom 07.03.2018 die Halteempfehlung für die Klöckner & Co-Aktie bekräftigt. Das aktuell für Stahlproduzenten freundliche Marktumfeld führe erfahrungsgemäß zu steigenden Produktionsüberhängen. Eine protektionistische US-Handelspolitik stütze die Stahlpreisentwicklung in USA, berge aber für Europa das Risiko von steigenden Importen und Preisdruck. Münstermann habe seine Modellannahmen überarbeitet und leite basierend auf Peerdaten ein Kursziel von 10 (alt: 9,50) EUR ab.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: