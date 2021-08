Kursziel

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15,50 Buy Warburg Research Cansu Tatar 30.07.2021 13,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.07.2021 12,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 29.07.2021 14,70 Buy Jefferies Alan Spence 29.07.2021 14,50 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 09.06.2021 9,10 Underperform Credit Suisse Carsten Riek 07.06.2021

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (09.08.2021/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 15,50 oder 9,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE wird am 10. August ihre endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Juli zu entnehmen ist, treibe der derzeitige Nachfrageboom bei Stahl die Gewinne bei Klöckner an. Da auch das dritte Quartal über den Markterwartungen liegen dürfte, habe der Stahlhändler am Donnerstag die Prognose für das laufende Jahr erhöht. 2021 solle das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) 650 bis 700 Mio. Euro erreichen. Das wäre das beste operative Jahresergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Die Prognose liege über der bisherigen Markterwartung, so KlöCo. Bislang habe der Stahlhändler lediglich "eine sehr deutliche Verbesserung" angekündigt.Für das dritte Quartal erwarte KlöCo ein bereinigtes EBITDA von 200 bis 230 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr habe das entsprechende Ergebnis bei 401 Millionen Euro und damit den Angaben zufolge auf einem Rekordniveau gelegen. Für das zweite Quartal habe das Unternehmen bereits Anfang Juni vorläufige Schätzungen vorgelegt, die deutlich über den bisherigen Erwartungen gelegen hätten. KlöCo profitiere dabei von höheren Stahlpreisen in den USA und Europa sowie Kosteneinsparungen aus seinem Umbauprogramm.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat die Analystin von Warburg Research, Cansu Tatar, in einer Analyse vom 30.07.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat nach einer erneuten Anhebung der Jahresziele sein Votum auf "buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die Profitabilität des Konzerns sei sehr gut, so die Analystin. Sie sehe aktuell einen guten Kaufzeitpunkt für die Aktien, da die Papiere lediglich auf dem Vor-Corona-Niveau gehandelt würden, obwohl sich die Profitabilität des Unternehmen nachhaltig verbessern dürfte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Klöckner & Co-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: