Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 7,40 Sell Goldman Sachs Eugene King 08.11.2018 9,00 Neutral Exane BNP Paribas Luc Pez 29.10.2018 8,50 Hold Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 26.10.2018 10,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 25.10.2018 8,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.10.2018 9,00 Buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 25.10.2018 7,80 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 25.10.2018 7,00 Halten LBBW Jens Münstermann 24.10.2018 8,50 Hold Jefferies Seth Rosenfeld 24.10.2018 12,00 Hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 24.10.2018 10,50 Hold Baader Bank Christian Obst 24.10.2018

XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

7,25 EUR -0,34% (23.11.2018, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

7,27 EUR +0,28% (23.11.2018, 12:54)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (23.11.2018/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Quartalszahlen zu? 12,00 oder 7,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 24. Oktober ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24.10.2018 zu entnehmen ist, habe Klöckner zwischen Juli und September vor allem von einem weiterhin guten Marktumfeld in den USA profitiert und seinen Umsatz um 12% auf 1,75 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis sei im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 59 Mio. Euro gestiegen. Damit sei der Konzern zwar im Rahmen seiner für das Quartal selbst gesetzten Zielspanne geblieben, Analysten hätten jedoch mehr erwartet. Unter dem Strich sei der Gewinn um nahezu 70% auf 22 Mio. Euro gestiegen. Unterdessen treibe der Konzern seinen Vertrieb über digitale Kanäle weiter voran. Zum Quartalsende habe der Umsatzanteil 23% betragen, verglichen mit 17% in Q3/17. Für das Gesamtjahr halte das Management an seinen Zielen fest. Der operative Gewinn solle 2018 leicht steigen nach 220 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis solle "deutlich positiv" werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, Rochus Brauneiser, in einer Aktienanalyse vom 24.10.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat seine "hold"-Empfehlung mit einem Kursziel von 12,00 Euro bestätigt. Die Ergebnisse des Stahlhändlers hätten die durchschnittlichen Markterwartungen verfehlt, so der Analyst. Vor allem das Europa-Geschäft habe enttäuscht.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der LBBW und liegt bei 7,00 EUR. Jens Münstermann, Analyst der LBBW, hat in einer Aktienanalyse vom 24.10.2018 seine "halten"-Empfehlung bestätigt und das Kursziel von 9,00 auf 7,00 Euro reduziert. Münstermann erwarte, dass KCO zukünftig von sinkenden Stahlpreisen und den damit verbundenen "Windfall"-Verlusten betroffen sein werde (Preisänderungsrisiko). Das Sentiment für zyklische Aktien - wie KCO - sei belastet (bspw. durch US-Handelskonflikte, Brexit-Verhandlungen, Haushaltsdiskussionen in Italien oder Gewinnwarnungen börsennotierter Unternehmen). Frühere M&A-Spekulation bzgl. des Werkstoffhandels von thyssenkrupp seien in den Hintergrund getreten. Münstermann leite basierend auf Peerdaten ein neues Kursziel von 7 EUR ab und erwarte volatile Kursbewegungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Klöckner & Co-Aktie?Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: