Quelle: Bild "Free-Photos" /pixabay.com

Höhere CO2-Preise zur Begrenzung der Erderwärmung

Die Industrie ist von einem Übermaß an Ehrgeiz nicht begeistert. Die Preise für Emissionsrechte, die unter anderem Industrieunternehmen und Energieversorger erwerben müssen, bevor sie CO2 ausstoßen dürfen, könnten "auf 55 Euro je Tonne statt der bisher erwarteten 30 Euro steigen", so die FAZ. Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude, die nicht unter den EU-Emissionshandel fallen, müssten den Ausstoß an CO2 bis 2030 im Vergleich mit dem Jahr 2005 nicht um 30, sondern 42 Prozent senken. Ob Europaparlament und Ministerrat das neue Klimaziel für 2030 annehmen, ist noch unklar. Das Europaparlament plant die Festlegung seiner Position bis zum Oktober-Gipfel.



Altmaier steuert Erneuerung des EEG an

In der Zwischenzeit arbeiten mehrere Akteure an der Energiewende. Darunter Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) einer Rundumerneuerung unterziehen will, um den Ausbau von Sonnen- und Windenergie anzukurbeln. Insbesondere die Windkraft-Branche kämpft mit erheblichen Verzögerungen. Es fehlt an Flächen für den Bau von Windkraftanlagen, vielerorts wird gegen Ausbauprojekte geklagt und Genehmigungsverfahren verzögern sich. Mit diversen Maßnahmen will Altmaier den Ausbau beschleunigen. Künftig könnten jährlich neue Windparks mit vier Gigawatt Gesamtleistung entstehen.



Neue Energieversorger schließen Marktlücken

Einen anderen Weg schlagen derzeit Stromanbieter mit veganem Angebot ein. Darunter Veganstrom.com, eine Marke des Ökoenergieanbieters GreenStone Energy GmbH, die sich aus Gründen der Nachhaltigkeit auf Solarenergie, Geothermie und Gezeitenkraft als Energiequellen beschränkt. Auf der Internetpräsenz von Vegan Strom thematisiert das Unternehmen, warum einige erneuerbare Energien trotz der Vorteile gegenüber konventionellen Energien kritisch zu betrachten sind. Während sich Rotoren von Windrädern jedes Jahr als Todesfalle für zehntausende Vögel und Fledermäuse entpuppen, sterben Fische durch die Turbinen von Wasserkraftwerken. "Nicht zuletzt wird bei Biomasse oder Biogas neben pflanzlichen Abfällen oder Energiepflanzen auch Mist oder Gülle genutzt, welche letztendlich ein Produkt der Massentierhaltung ist und helfen, diese indirekt mit zu subventionieren", so die Redaktion des Energieversorgers. Dass einige Erneuerbare mit Nachteilen verbunden sein können, verdeutlicht zudem die sogenannte landwirtschaftliche Vermaisung. Gemeint ist damit die Tatsache, dass die Verwendung von Mais (oder anderen nachwachsenden Rohstoffen) zur Erzeugung von Energie in Biomasseanlagen ökologische Probleme verstärken kann.



Klimafreundliches Anlageportfolio erfordert kritisches Hinterfragen

Die aktuellen Debatten über Klimaschutzziele bringen für Anleger einige Herausforderungen mit sich. Um zur Verringerung der globalen Erderwärmung beizutragen, braucht es ausgewählte Geldanlagen. Ein nachhaltiges Portfolio:



Verhindert Investitionen in Bereiche wie Kohle, Rüstung, Öl und Kernenergie.

Konzentriert sich auf die jeweils umweltfreundlichsten / sozialverträglichsten Unternehmen einer Branche.

Fördert klimaschonende Landwirtschaft, Ressourceneffizienz und Erneuerbare Energien.

Grundsätzlich gilt: Begriffe wie "nachhaltig", "öko" oder "grün" sind, wie in allen anderen Bereichen, kein Nachhaltigkeitsversprechen. Anleger sind gut beraten, sich nicht von Lockangeboten zu riskanten Investitionen drängen zu lassen, die womöglich alles andere als ökologisch verträglich sind. Mit Hilfe von Analysen und Beobachtungen der Kurse lassen sich auch im Sektor Nachhaltigkeit lukrative Geldanlagen ermitteln. (22.09.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Energiemarkt Deutschlands sieht sich erneut massiven Veränderungen gegenüber. Nachdem Bundestag und Bundesrat einem Kohleausstieg bis spätestens 2038 zustimmten, versetzt Kommissions-Präsidentin von der Leyen die Industrie mit einem verschärften Klimaziel für 2030 in Alarmbereitschaft. Während die Politik mit ambitionierten Entscheidungen beschäftigt ist, drängen neue Wettbewerber auf den Markt.Die Energiepolitik der Bundesrepublik ist regelmäßig Kritik ausgesetzt. Insbesondere Klimaexperten beklagen, dass klimaschützende Entscheidungen auf die lange Bank geschoben werden. Der Beschluss zum Kohleausstieg bis spätestens 2038 sorgte nicht nur bei Greenpeace-Aktivisten für Unmut. Auch die Opposition kritisierte, dass der Ausstieg nicht bereits auf das Jahr 2030 festgelegt wurde. Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen schwimmt jetzt gegen den politischen Strom und schreibt das europäische Vorhaben fest, diezu steigern. Wie die Frankfurter Allgemeine (FAZ) in einer exklusiven Meldung online mitteilte, soll die Ankündigung der Anhebung des EU-Klimaziels der Europäischen Kommission für 2030 bereits im September in der Rede vor dem Europaparlament zur "Lage der Europäischen Union" erfolgen. Welche Auswirkungen das neue Klimaschutzziel auf die Wirtschaft hat, bleibt abzuwarten. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung sind bislang nicht bekannt.