Das BIP der Eurozone habe zwar das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht, jedoch habe die Dynamik deutlich zugenommen und übertreffe mit 8,3% (annualisiert gegenüber dem Vorquartal) sogar das Wachstum der USA. Die positive Dynamik werde auch von den Einkaufsmanagern der Unternehmen in der Eurozone bestätigt. Die jüngste Umfrage deute für das Gesamtjahr 2021 auf das stärkste Wachstum seit dem Jahr 2007 hin.



Zwei unangenehme Begleiterscheinungen der Erholungsbewegung hätten die Analysten in den letzten Ausgaben ihres Newsletters intensiv beleuchtet - Inflation und Niedrigzinsen. Die Preissteigerung sei mit 3,8% auf ein 27-Jahreshoch in Deutschland geklettert. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen nähere sich mit -0,5% langsam ihren Tiefstständen. Das bedeute, dass sicherheitsorientierte Anleger, die ihr Spargeld in deutschen Bundesanleihen anlegen würden, aktuell einen jährlichen Kaufkraftverlust von 4,3% erleiden würden. Ähnlich sehe es mit Sparanlagen oder dem guten alten Sparstrumpf unter dem Kopfkissen aus. Damit stelle die deutsche Realverzinsung einen traurigen neuen Negativrekord auf.



Das Bild könnte sich in den kommenden Monaten sogar noch einmal verschlechtern, ehe die Belastung durch die Inflation wieder abnehme. Es empfehle sich weiterhin, nur den "Notgroschen" in sehr sicheren Anlageformen anzulegen. Die von den Analysten seit langem empfohlenen Sachanlagen wie Aktien und Immobilien ergänzt um Gold seien für langfristige Anlagen besser geeignet, um die Kaufkraft real zu erhalten.



Aktuell laufe die Berichtssaison der Unternehmen auf Hochtouren, und die Nachrichten seien insgesamt positiv einzustufen. Die Gewinne würden wieder kräftig sprudeln und sich einhergehend mit der Wirtschaft von den Belastungen des Vorjahres erholen. Allerdings würden sich viele Unternehmen beim Ausblick zurückhalten, da es schwerfalle, die Pandemieentwicklung im nahenden Herbst zu prognostizieren. Auch die angespannten Lieferketten und gestiegenen Preise für Vorgüter sowie Rohstoffe würden den Ausblick belasten. Die bereits begonnene Konsolidierungsphase der Aktienmärkte sollte somit in Augen der Analysten anhalten.



Auffällig schwach hätten sich in den vergangenen Monaten chinesische Aktien präsentiert. Die chinesische Regierung setze zunehmend Zeichen, Wachstum nicht mehr als erstes Ziel anzustreben, sondern der Qualität des Wachstums eine ebenso große Rolle einzuräumen. Die Regeln würden sich spürbar für die großen und mächtigen chinesischen Unternehmen ändern, und soziale Aspekte seien in den Zukunftsplänen der Unternehmen stärker zu berücksichtigen. Im letzten Jahr habe die Regierung begonnen, der digitalen Finanzindustrie Grenzen aufzuzeigen.



In diesem Jahr würden nun andere Bereiche wie Bildung und Computerspiele in den Blickpunkt rücken. Wie weit der Eingriff sich fortsetzen werde, sei reine Spekulation. Die internationalen Investoren würden sich jedoch aufgrund der Unsicherheiten erstmal zurückziehen, bis mehr Klarheit herrsche. Eins sei jedoch klar: Um die ambitionierten Ziele der Regierung zu erreichen und zur wichtigsten Wirtschaftsnation der Welt aufzusteigen, bedürfe es des Know-Hows und der Kreativität der Privatwirtschaft. (06.08.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft legt weiter kräftig zu und hat das Vorkrisenniveau wieder erreicht, die Unternehmen berichten positiv über die Entwicklung im vergangenen Quartal und trotzdem mag an den Kapitalmärkten nicht so recht Feierstimmung aufkommen, so Daniel Schär, CFA der Weberbank.In der vergangenen Woche hätten viele Staaten berichtet, wie sich deren Wirtschaft im abgelaufenen zweiten Quartal entwickelt habe. Die USA hätten mit einem Wachstum von 6,5%, hochgerechnet auf ein Jahr, gegenüber dem starken ersten Quartal des Jahres noch einmal zulegen können. Damit sei es den Amerikanern als erste G7-Nation gelungen, das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Das offensive Agieren der US-Regierung in der Krise gepaart mit der sehr lockeren Geldpolitik habe auch diesmal, genau wie während der Finanzmarktkrise 2008, den gewünschten Erfolg gezeigt.Jedoch habe auch diese Erfolgsbilanz kleine Makel: Die Finanzmarktanalysten hätten eine noch dynamischere Erholung erwartet. Diese sei jedoch durch das Infektionsgeschehen und die gestörten globalen Lieferketten ausgebremst worden. Auch wenn die hochgesteckten Erwartungen unerfüllt geblieben seien, seien die Analysten mit Blick auf die zweite Jahreshälfte zuversichtlich gestimmt. Die Erholung der Wirtschaft werde sich ihrer Meinung nach trotz der Pandemie- und Inflationsrisiken fortsetzen, wenn auch wahrscheinlich mit abgemilderten Tempo.