Kurzprofil Klassik Radio AG:



Die Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8) mit Sitz in Augsburg ist ein börsennotierter Rundfunkbetreiber, der 2004 aus der Euro Media Group AG hervorgegangen ist. Die Klassik Radio AG hat mehrere Tochterunternehmen in den Bereichen Hörfunk und Hörfunkwerbung. (13.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Klassik Radio-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rundfunkbetreibers Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8).Klassik Radio habe für das letzte Jahr sehr gute Zahlen vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis hätten erneut deutlich gesteigert werden können, womit der seit 2016 anhaltende positive Trend fortgesetzt worden sei. Besonders bemerkenswert sei die entgegen der ursprünglichen Ankündigung deutliche Ergebnissteigerung, die beim EBITDA im Gleichschritt mit dem Umsatz (+8 Prozent auf 1,9 Mio. Euro) und beim Nettoergebnis sogar deutlich stärker (+25 Prozent auf 1,6 Mio. Euro) ausgefallen sei. Denn eigentlich sei das Jahr 2018 von hohen Investitionen in den Ausbau des Streamingdienstes Klassik Radio Select (KRS) geprägt gewesen, die sich auf 1,1 Mio. Euro summiert hätten.Dass Klassik Radio dennoch eine derart starke Ergebnissteigerung habe vorweisen können, verdeutliche das sehr hohe Skalierungspotenzial des Geschäftsmodells. Die starke Ertragskraft zeige sich auch im Cashflow, der erneut deutlich positiv ausgefallen sei und auf dessen Grundlage Klassik Radio nun nahezu die kompletten Finanzverbindlichkeiten zurückgezahlt und erstmals eine positive Nettoliquidität erreicht habe - trotz der Investitionen in KRS.Diese positive Entwicklung solle auch im laufenden Jahr anhalten. Auf Basis des deutlich erhöhten Auftragsbestandes und der Kooperation mit dem ARD-Vermarkter AS&S sowie der absehbaren Erlössteigerungen auch in den Bereichen Konzerte und Klassik Radio Auszeit wolle das Unternehmen dieses Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis wieder stark wachsen.Die Kombination aus dem etablierten, stark wachsenden und hochprofitablen Kerngeschäft, dem ebenfalls bereits wachsenden und potenziell noch profitableren Streamingdienst, der sehr soliden Bilanz und der attraktiven Bewertung rechtfertigt weiterhin das Urteil "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. Das Kursziel sehe der Analyst nun bei 12,00 Euro (alt: 14,10 Euro). (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link