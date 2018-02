Börsenplätze Klassik Radio-Aktie:



19.02.2018



8,15 EUR +2,52% (19.02.2018, 10:36)



DE0007857476



785747



KA8



Kurzprofil Klassik Radio AG:



Die Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8) mit Sitz in Augsburg ist ein börsennotierter Rundfunkbetreiber, der 2004 aus der Euro Media Group AG hervorgegangen ist. Die Klassik Radio AG hat mehrere Tochterunternehmen in den Bereichen Hörfunk und Hörfunkwerbung.



Münster (www.aktiencheck.de) - Klassik Radio-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Rundfunkbetreibers Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8) mit einer Kaufempfehlung auf.Als Deutschlands größter privater Radiosender verfüge die Klassik Radio AG über ein etabliertes und profitables Geschäft, das in den letzten Jahren kräftig gewachsen sei. Für Fantasie sorge aber vor allem ein kurz vor Weihnachten unter dem Namen Klassik Radio Select gestarteter Streamingdienst, mit dem ein in der Branche einzigartiges Konzept verfolgt werde. Der Dienst setze nämlich nicht wie andere Streaming-Portale auf einzelne Musikstücke, die sich der Nutzer selbst zu Playlists zusammensetze, sondern ausschließlich auf mehr als 100 von Musikexperten kuratierte Kanäle, mit denen der Hörer für zahlreiche Situationen, Stimmungen und Vorlieben den passenden Stream bekomme. Als Kuratoren habe Klassik Radio unter anderem so namhafte Persönlichkeiten wie André Rieu, Rolando Villazón oder James Newton Howard gewinnen können.Sollte dieser Dienst im Markt auf die erhoffte große Akzeptanz stoßen, würde daraus für Klassik Radio die Chance erwachsen, ein wachstumsstarkes und vor allem sehr skalierbares zweites Standbein aufzubauen.In Verbindung mit den ebenfalls noch nicht ausgeschöpften Potenzialen im Kerngeschäft Radiosender und dem zuletzt um eine attraktive Auktionsplattform erweiterten Merchandising-Geschäft biete das Unternehmen aktuell somit aussichtsreiche Perspektiven, die sich auch auf den Aktienkurs positiv auswirken sollten.Da das Unternehmen zudem wie ausgeführt über ein etabliertes und profitables Kerngeschäft sowie über eine gesunde Bilanz verfügt und eine große Kontinuität in der Aktionärs- und Führungsstruktur aufweist, sieht Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das Gesamtbild als überzeugend und vergibt zum Start seiner Coverage das Rating "buy". Das Kursziel laute 18,10 Euro. (Analyse vom 19.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link