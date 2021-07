Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (09.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe sehr starke Bohrergebnisse von Detour Lake Mine gemeldet. Die Kirkland Lake Gold-Aktie habe davon aber nicht profitieren können. Sie habe gestern kurzzeitig im Plus notiert, habe sich dann jedoch dem Druck des Gesamtmarktes beugen müssen. Die Kirkland Lake Gold-Aktie sei mittlerweile zu günstig bewertet, sie sei aber auch charttechnisch etwas angeschlagen. Eine Schwächephase sei möglich, die man aber zum Aufstockung der Position nutzen könnte, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.07.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:39,38 USD +2,37% (09.07.2021, 16:58)