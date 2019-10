Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, NYSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (11.10.2019/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von Analyst Jake Sekelsky von Roth Capital:Laut einer Aktienanalyse rechnet Jake Sekelsky, Analyst von Roth Capital, in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, NYSE-Symbol: KL) nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung.Angesichts des kurzfristigen Ausblicks von Kirkland Lake Gold Ltd. halten die Analysten von Roth Capital das Bewertungsniveau für annähernd angemessen.Analyst Jake Sekelsky reduziert das Kursziel von 53,00 auf 50,00 USD.In ihrer Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Roth Capital den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:40,24 Euro -2,90% (11.10.2019, 16:52)