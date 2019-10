Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

41,14 Euro -1,84% (11.10.2019, 14:54)



NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

USD 45,30 -1,78% (11.10.2019, 15:20, vorbörslich)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



NYSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, NYSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (11.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von Analyst Fahad Tariq von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Fahad Tariq von der Credit Suisse im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung bei den Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, NYSE-Symbol: KL) zum Ausdruck.Das zunehmende Produktionsvolumen von Kirkland Lake Gold Ltd., das langfristige Explorationspotenzial bei Fosterville und Macassa und das Kostenprofil seien zwar erfreuliche Aspekte, so die Analysten der Credit Suisse.Die Bewertung des Titels bereite aber Sorgen. Zukünftige Entdeckungen bei Fostervolle könnten unter Umständen nicht an die hohen Swan Zone-Grade heranreichen. Insofern hält Analyst Faghad Tariq mögliches Aufwärtspotenzial ausgehend vom aktuellen Aktienkurs für nicht besonders attraktiv.In ihrer Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse nehmen die Analysten der Credit Suisse die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 47,00 USD.Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:41,39 Euro -0,70% (11.10.2019, 14:32)