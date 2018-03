Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Brian Quast von BMO Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Brian Quast von BMO Capital Markets seine die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL).Die Analysten von BMO Capital Markets erhöhen im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor ihre Goldpreisprognose für 2018 um 4% auf 1.327 USD je Unze. Privatinvestoren dürften wegen einer steigenden Inflation an Gold interessiert sein und Großinvestoren wegen der geopolitischen Sorgen. Der Goldpreis dürfte in 2019 im Durchschnitt bei 1.275 USD liegen und in 2020 bei 1.250 USD. Im zweiten Quartal dürften positive makro- wie auch mikroökonomische Faktoren für einen Sweet Spot sorgen.Die Aktien von Kirkland Lake Gold Ltd. würden zu den bevorzugten Titeln zählen. Analyst Brian Quast rechnet mit einer ganzen Reihe von Katalysatoren zur Unterstützung der Kursentwicklung.In ihrer Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse halten die Analysten von BMO Capital Markets am "outperform"-Rating fest und setzen das Kursziel von 24,50 auf 25,00 CAD herauf.Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:12,19 Euro +1,33% (29.03.2018, 14:28)