Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

7,611 Euro +0,82% (20.10.2020, 09:51)



TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

11,71 Euro -2,42% (19.10.2020, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

8,89 USD -2,41% (19.10.2020, 22:10)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (20.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Der Goldpreis habe gestern ein leichtes Plus über die Ziellinie retten können. Doch die Minen, die schon den gesamten Tag über nur marginal im Plus notiert hätten, hätten am Ende sogar Kursverluste verzeichnet. Unter den großen Goldproduzenten scheine aber allmählich Bewegung reinzukommen. So gebe es Berichte, wonach Kinross Gold überlege, seine Minen in Nord- und Südamerika zu verkaufen. Danach könnte sich der Konzern auf seine Projekte in Russland und Afrika konzentrieren.Im Zuge dieser Überlegungen solle Kinross Gold auch erwägen, sein Listing nach London zu verlegen. Das Management glaube, dass man damit die noch verbleibenden Teile des Geschäfts wesentlich wertvoller machen könnte. Der Zeitpunkt könne aufgrund der Goldpreisentwicklung nicht besser sein. Tatsächlich würden einige Analysten bei Kinross Gold noch reichviellich Luft nach oben in Sachen Bewertung sehen. Die Aktie notiere aktuell noch unter 10 USD, im Hoch 2008 habe das Papier bei 25 USD notiert. Kinross Gold sei aktuell mit 11,5 Mrd. USD deutlich niedriger bewertet als kleinere Produzenten wie Kirkland Lake Gold mit 13,6 oder Agnico Eagle mit 19,5 Mrd. USD.Kinross Gold betreibe mit Round Mountain und Bald Mountain (beides Ex-Barrick-Projekte) zwei Minen in Nevada. Dazu geselle sich Fort Knox in Alaska. In Südamerika befindet sich die größte brasilianische Goldmine, Paracatu, im Besitz von Kinross Gold.Die Entwicklung bei Kinross Gold sei spannend. Bilanziell sei der Konzern auf diesen Schachzug eigentlich nicht angewiesen. Kinross Gold könne organisch auf eine Jahresproduktion von 2,9 Mio. Unzen kommen und würde angesichts des derzeitigen Goldpreises reichlich Cash verdienen. Dennoch: Nordamerikanische Investoren würden Vorbehalte gegen Investments in Russland hegen. Und Kinross Gold bekomme dafür sicherlich nicht den Wert zugesprochen, den das Unternehmen gerne sehen würde. Eine Verlegung nach London, wo auch andere in Russland tätige Goldproduzenten gehandelt würden, wäre ein gangbarer Weg. Allerdings würde sich die Produktion dadurch praktisch halbieren und Kinross Gold müsste sicherlich auch erklären, was man mit den Milliarden, die ein Verkauf einbringen würde, machen wolle, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2020)Der Autor Markus Bußler hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Kinross Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link