Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

3,56 Euro -0,25% (21.07.2017, 12:51)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

USD 4,15 +0,00% (21.07.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben.





(21.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zur Goldindustrie vertreten die Analysten von Canaccord Genuity die Aufassung, dass der Aktienmarkt in seiner Breite übergekauft sei. Die Bewertungen der Goldaktien seien aber zu den Zyklustiefs zurückgekehrt. Das wesentlichen Risiken bestünden in einer starken Erholung der US-Daten und der Implementierung einer Wachstumsagenda. Bei einem Ausverkauf an den Aktienmärkten könnten Gold und Goldaktien eine Outperformance erzielen, aber nichtsdestotrotz weiter an Wert verlieren.Bei Kinross Gold Corp. könnte es im zweiten Quartal zu einem leichten Produktionsrückgang gekommen sei. Das EPS werde bei 0,02 USD erwartet. Kinross Gold komme bei den organischen Entwicklungsprojekten wie geplant voran.Analyst Tony Lesiak rechnet bei der Kinross Gold-Aktie angesichts des vollständig finanzierten Produktionsprofils mit einem starken Neubewertungspotenzial. Um angepassten Goldpreisprognosen Rechnung zu tragen, sei aber das Kursziel von 7,50 auf 7,00 CAD reduziert worden.Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:XETRA-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,55 Euro -0,64% (21.07.2017, 11:31)