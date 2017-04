Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

3,46 Euro +3,19% (07.04.2017, 16:21)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

USD 3,69 +3,50% (07.04.2017, 16:25)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben.





(07.04.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak vom Investmenthaus Canaccord Genuity rät Anlegern laut einer Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC).Im Rahmen einer Studie zur Edelmetallindustrie weisen die Analysten von Canaccord Genuity auf weltweit negative Realzinsen, eine Abflachung der Zinsstrukturkurven, eine Ausweitung der Marktbewertungen und eine Selbstzufriedenheit der Investoren auf weiterhin extremem Niveau hin. Zudem würden die geopolitischen Risiken zunehmen.Allerdings herrsche nach Ansicht von Analyst Tony Lesiak keine Eile Goldaktien zu kaufen, da sich die Titel zuletzt in einem Umfeld steigender Preise schwach verhalten hätten. Die Bewertungen seien in Richtung des Bodens einer mehrjährigen Spanne gesunken. Die Prognosen zu den Goldpreisen seien im Durchschnitt um 5% nach oben angepasst worden. Die Schätzung für 2017 sei um 4,9% auf 1.243 USD je Unze angehoben und die langfristige Schätzung um 5,2% auf 1.382 USD.Zu den favorisierten Titeln im Sektor würden nach wie vor die Aktien von Kinross Gold Corp. zählen. Sowohl auf NAV- als auch Cash flow-Basis bleibe der Titel im Vergleich zur Peer Group unterbewertet. Einnahmen aus dem Cerro Casale-Verkauf dürften umgehend in kurzfristige Möglichkeiten umgeleitet werden. Der Kursverlauf sei eng mit der Entwicklung der Goldpreise verknüpft.Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:XETRA-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,45 Euro +2,47% (07.04.2017, 15:51)