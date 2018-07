Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

3,17 Euro -0,63% (17.07.2018, 12:54)



TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

CAD 4,92 -0,40% (16.07.2018)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



TSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

K



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, TSE-Symbol: K) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (17.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Montreal (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse des Analysten Don DeMarco von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Don DeMarco vom Investmenthaus National Bank Financial hinsichtlich der Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, TSE-Symbol: K) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor haben die Analysten von National Bank Financial im Vorgriff auf die Quartalsberichtssaison ihre Bewertungsmodelle aktualisiert.Analyst Don DeMarco setzt das Kursziel für die Aktien von Kinross Gold Corp von 6,50 auf 6,25 CAD nach unten, hält aber an der insgesamt positiven Einschätzung des Titels fest.Die Aktienanalysten von National Bank Financial bestätigen in ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse das Rating "outperform".Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,17 Euro -0,31% (17.07.2018, 13:05)