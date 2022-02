Nachhaltigkeit und Wirkungsmessung haben dabei einen hohen Stellenwert: Bereits 84% aller VC-Fondsmanager und -managerinnen, in deren Fonds KfW Capital investiert ist, haben eine ESG (Environmental, Social, Governance)-Policy implementiert. "Wir sind mit "unseren2 VC-Fonds zu ESG, aber auch zu Gender oder Diversity in intensivem Austausch. Nachhaltig erfolgreich werden künftig nur noch die VC-Fonds und Portfoliounternehmen sein, die ESG als wichtigen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie sehen", sagt Alexander Thees, Geschäftsführer von KfW Capital.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - KfW Capital hat die Förderung von Start-ups und innovativen Technologieunternehmen mit Wachstumskapital in Deutschland im vergangenen Jahr erfolgreich ausgebaut, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Dazu hat maßgeblich der deutliche Anstieg der Investments in Venture Capital (VC)-Fonds, dem Kerngeschäft von KfW Capital, beigetragen: Rund 300 Mio. EUR (2020: 184 Mio. EUR) sagte KfW Capital über das Programm "ERP-VC-Fondsinvestments" und über die im Rahmen des Zukunftsfonds neu eingeführte "ERP/Zukunftsfonds-Wachstumsfazilität" in europäische VC-Fonds zu. Zudem koordiniert KfW Capital den Zukunftsfonds, aus dem u.a. über den Europäischen Investitionsfonds (EIF) erstmals treuhänderische Mittel (183 Mio. EUR) investiert wurden. Das (gesamte) Kapital aus diesen drei Programmen wird durch VC-Fonds in Start-ups und junge, innovative Technologieunternehmen in Deutschland investiert.Das geplante Zusagevolumen von KfW Capital bis Ende 2030 hat sich durch die Einführung der "ERP/Zukunftsfonds-Wachstumsfazilität" von rd. 2 Mrd. EUR auf rd. 4,5 Mrd. EUR mehr als verdoppelt. "Wir können künftig noch stärker dazu beitragen, dass innovative Tech-Unternehmen über alle Branchen hinweg in Deutschland passende Finanzierungen finden. Dies ist für die Wettbewerbsfähigkeit des Technologie-Standorts Deutschland von herausgehobener Bedeutung", sagt Dr. Jörg Goschin, der KfW Capital seit der Gründung im Jahr 2018 gemeinsam mit Alexander Thees als Geschäftsführer leitet. Insgesamt wurden bereits mehr als 1.300 innovative Tech-Unternehmen durch VC-Fonds, in denen KfW Capital investiert ist, finanziert.ESG-Kriterien fester Bestandteil im Investmentprozess