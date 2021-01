Hamburg (www.aktiencheck.de) - The Sky is the Limit. Dieses Gefühl stellt sich ein, wenn man sich dieser Tage die Preisentwicklung des Bitcoin ausgedrückt in US-Dollar anschaut, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Das Projektionsziel von 34.360 US-Dollar, welches die Analysten hier vor ca. 1 1/2 Monaten erstmalig gezeigt hätten, sei Anfang des neues Jahres im Eiltempo erreicht worden. Nun könne man diese Rally nicht ohne weiteres einfach so extrapolieren. Würden die Analysten der Fibonacci-Projektion jedoch weiter folgen, dann würden sich anhand dessen zwei weitere klassische Niveaus finden lassen, welche ansonsten wohl getrost im Reich der Fantasie anzusiedeln wären.



Knapp 85.000 US-Dollar mute trotzdem utopisch an? Nun, die Relation zu den Stromkosten, die beim "Schürfen" zusätzlicher Bitcoins anfallen würden, müsse wohl als Maß aller Dinge angesehen werden. Modellrechnungen würden die Annahme zulassen, dass ab ca. 100.000 US-Dollar eine "Schmerzgrenze" für die Realwirtschaft erreicht wäre. (07.01.2021/ac/a/m)

